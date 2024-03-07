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11:32 (мск), источник: ТАСС

Российские гимнасты лишились возможности отобраться на Олимпиаду

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российские атлеты лишились возможности отобраться на Олимпийские игры в Париже после пропуска этапа Кубка мира в Баку по спортивной гимнастике. Об этом свидетельствуют документы Международной федерации гимнастики (FIG), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Россияне могли отобраться на Олимпиаду в Париже в случае успешного выступления на этапах Кубка мира — 2024. Обладатели олимпийских лицензий определятся по лучшим результатам, показанным на трех этапах из четырех.

Российские гимнасты ранее пропустили этапы Кубка мира в Каире (15−18 февраля) и германском Котбусе (22−25 февраля). 7 марта в Баку стартовал третий квалификационный этап, среди участников которого также нет гимнастов из России. Пропуск трех этапов из четырех лишил россиян возможности претендовать на достаточное для поездки в Париж количество квалификационных очков. Заключительный отборочный этап Кубка мира пройдет с 17 по 20 апреля в Дохе.

Среди участников этапа Кубка мира в Баку есть два белорусских спортсмена, имеющих нейтральный статус. Егор Шарамков и Алена Цитавец, которые пока сохраняют шансы отобраться на Олимпиаду. Ни один из членов сборной России по спортивной гимнастике пока не получил нейтральный статус, необходимый им для участия в международных стартах.

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. На Олимпиаде в Токио россияне стали победителями в мужском и женском командном многоборье, а также завоевали два серебра и четыре бронзы в индивидуальных соревнованиях.

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