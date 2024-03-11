Гимнастка Каролина Севастьянова вышла замуж: фото красавицы-спортсменки
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вышла замуж в самый женский праздник — 8 Марта.
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вышла замуж в самый женский праздник — 8 Марта.
Каролина объявила о помолвке в октябре прошлого года, но имя своего жениха не раскрыла. Впрочем, и сейчас его имя остается неизвестным. Одно можно сказать точно — Каролина не изменила своим принципам, и ее муж — обеспеченный человек.
Свадьба проходила в Барвихе, а на пальчике Каролины было шикарное кольцо. Кстати, предложение руки и сердца она получила в Париже, в отеле Ritz.