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10:35 (мск), источник: Московский комсомолец

Гимнастка Каролина Севастьянова вышла замуж: фото красавицы-спортсменки

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вышла замуж в самый женский праздник — 8 Марта.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Каролина объявила о помолвке в октябре прошлого года, но имя своего жениха не раскрыла. Впрочем, и сейчас его имя остается неизвестным. Одно можно сказать точно — Каролина не изменила своим принципам, и ее муж — обеспеченный человек.

Свадьба проходила в Барвихе, а на пальчике Каролины было шикарное кольцо. Кстати, предложение руки и сердца она получила в Париже, в отеле Ritz.

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