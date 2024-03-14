Белорусские гимнасты Ильинков и Селезнев вышли в финал многоборья на чемпионате России

Всего на соревнования заявились 150 гимнастов, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин и многие другие. Сильнейшие представители нашей страны по разным причинам турнир пропускают. В отсутствие лидеров сборной конкуренцию титулованным россиянам постараются составить Богдан Ильинков и Алексей Селезнев — в среду белорусы квалифицировались в финал многоборья. Сумма баллов Ильинкова на всех снарядах составила 73,500 балла, Алексей Селезнев набрал 71,650 очка. Лучший результат показал действующий чемпион России Даниэл Маринов (83,550). Призеры в мужском многоборье определятся 15 марта.



В четверг состоятся квалификационные соревнования у женщин, нашу команду в отборе представят Анастасия Сманцер и Кира Магаревич. Всего на чемпионате России по спортивной гимнастике разыгрывается 14 комплектов наград, финалы в отдельных видах пройдут на выходных.