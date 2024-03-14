Текущие события
Футбол. Еврокубки
доп. время
Атлетико
Интер
21
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
02:30
Сент-Луис
Лос-Анджелес
Футбол. Еврокубки
13.03
Боруссия Д
ПСВ
20
Футбол. Зарубежный
13.03
Борнмут
Лутон Таун
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер
Колорадо
Футбол. Кубок России
13.03
Зенит
Динамо
20
Футбол. Кубок России
13.03
Родина
Урал
П 2:4
11
Футбол. Кубок России
13.03
Волгарь
Ахмат
12
Все события
00:19 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гимнасты Ильинков и Селезнев вышли в финал многоборья на чемпионате России

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На «Сириус-Арене» в Сочи стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике с участием белорусских атлетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Источник: Пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики

Всего на соревнования заявились 150 гимнастов, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин и многие другие. Сильнейшие представители нашей страны по разным причинам турнир пропускают. В отсутствие лидеров сборной конкуренцию титулованным россиянам постараются составить Богдан Ильинков и Алексей Селезнев — в среду белорусы квалифицировались в финал многоборья. Сумма баллов Ильинкова на всех снарядах составила 73,500 балла, Алексей Селезнев набрал 71,650 очка. Лучший результат показал действующий чемпион России Даниэл Маринов (83,550). Призеры в мужском многоборье определятся 15 марта.

В четверг состоятся квалификационные соревнования у женщин, нашу команду в отборе представят Анастасия Сманцер и Кира Магаревич. Всего на чемпионате России по спортивной гимнастике разыгрывается 14 комплектов наград, финалы в отдельных видах пройдут на выходных.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь