Ангелина Мельникова завоевала золото в опорном прыжке ЧР по гимнастике | Источник: Чемпионат.com

Судьи оценили её результат в 13,599 баллов.

Второе место заняла Элеонора Афанасьева, у неё 13,416 баллов, тройку сильнейших замкнула Юлия Бирюля с результатом 13,399.

Отметим, для воспитанницы воронежской школы гимнастики Мельниковой такой результат в опорном прыжке не рекордный, в 2023 году он прыгала с результатом 14,233 балла с двух попыток.

15 марта она выиграла на чемпионате России в индивидуальном многоборье, признавшись, что давно не одерживала победу в этой дисциплине.