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18:18 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион гимнаст Нагорный проголосовал на выборах президента РФ

Спортсмен 15 марта проголосовал на избирательном участке в Сириусе.

Источник: РИА "Новости"

СИРИУС /Федеральная территория/, 16 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Никита Нагорный проголосовал на выборах президента РФ. Об этом Нагорный сообщил ТАСС.

«Мы уже приняли участие в голосовании, вчера ходили на избирательный участок в Сириусе», — сказал Нагорный.

Нагорный входит в список доверенных лиц Владимира Путина. Также проголосовал на выборах абсолютный чемпион России 2024 года по спортивной гимнастике Даниел Маринов.

27-летний Нагорный также является серебряным и дважды бронзовым призером Олимпиады. Гимнаст завоевал три золотые медали чемпионатов мира и восемь раз становился чемпионом Европы.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

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