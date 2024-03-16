Олимпийский чемпион гимнаст Нагорный проголосовал на выборах президента РФ

СИРИУС /Федеральная территория/, 16 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Никита Нагорный проголосовал на выборах президента РФ. Об этом Нагорный сообщил ТАСС.

«Мы уже приняли участие в голосовании, вчера ходили на избирательный участок в Сириусе», — сказал Нагорный.

Нагорный входит в список доверенных лиц Владимира Путина. Также проголосовал на выборах абсолютный чемпион России 2024 года по спортивной гимнастике Даниел Маринов.

27-летний Нагорный также является серебряным и дважды бронзовым призером Олимпиады. Гимнаст завоевал три золотые медали чемпионатов мира и восемь раз становился чемпионом Европы.