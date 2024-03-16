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22:25 (мск), источник: RT на русском

Гимнастка Крамаренко выиграла многоборье на Гран-при в Москве

Лала Крамаренко выиграла многоборье на Гран-при Москвы по художественной гимнастике.

Источник: РИА "Новости"

По итогам соревнования гимнастка набрала 139,850 балла. Далее расположились Мария Борисова (134,650) и Владислава Шаронова (134,600).

В упражнениях «без предмета» Крамаренко также стала лучшей. Её результат — 35,900 балла.

Ранее сообщалось, что 16-летняя Людмила Рощина выиграла чемпионат России в упражнениях на брусьях.

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