Гимнастка Крамаренко выиграла многоборье на Гран-при в Москве
Лала Крамаренко выиграла многоборье на Гран-при Москвы по художественной гимнастике.
Лала Крамаренко выиграла многоборье на Гран-при Москвы по художественной гимнастике.
По итогам соревнования гимнастка набрала 139,850 балла. Далее расположились Мария Борисова (134,650) и Владислава Шаронова (134,600).
В упражнениях «без предмета» Крамаренко также стала лучшей. Её результат — 35,900 балла.
Ранее сообщалось, что 16-летняя Людмила Рощина выиграла чемпионат России в упражнениях на брусьях.