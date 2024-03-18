Нагорный заявил, что не уйдет из гимнастики после завершения карьеры спортсмена
Гимнаст отметил, что посвятил спорту более 20 лет своей жизни.
Гимнаст отметил, что посвятил спорту более 20 лет своей жизни.
СИРИУС /Федеральная территория/, 18 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Никита Нагорный планирует работать на пользу российской гимнастики после завершения карьеры спортсмена. Об этом он заявил ТАСС.
Главным стартом для Нагорного в 2024 году станут Игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.
«Будут ли Игры дружбы моим последним стартом в карьере? Я не хочу ничего загадывать, — сказал спортсмен. — Это очень сложно, спорту я посвятил более 20 лет своей жизни. Я не планирую уходить из гимнастики как из вида спорта, а карьеру профессионального спортсмена все равно когда-то завершу».
Нагорному 27 лет, он является победителем командного турнира гимнастов на Олимпийских играх 2021 года в Токио. Тогда же в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали — в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный — трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы.
С декабря 2020 года Нагорный является начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». В апреле 2023 года олимпийский чемпион занял пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта.