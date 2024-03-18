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10:28 (мск), источник: ТАСС

Нагорный заявил, что не уйдет из гимнастики после завершения карьеры спортсмена

Гимнаст отметил, что посвятил спорту более 20 лет своей жизни.

Источник: РИА "Новости"

СИРИУС /Федеральная территория/, 18 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Никита Нагорный планирует работать на пользу российской гимнастики после завершения карьеры спортсмена. Об этом он заявил ТАСС.

Главным стартом для Нагорного в 2024 году станут Игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

«Будут ли Игры дружбы моим последним стартом в карьере? Я не хочу ничего загадывать, — сказал спортсмен. — Это очень сложно, спорту я посвятил более 20 лет своей жизни. Я не планирую уходить из гимнастики как из вида спорта, а карьеру профессионального спортсмена все равно когда-то завершу».

Нагорному 27 лет, он является победителем командного турнира гимнастов на Олимпийских играх 2021 года в Токио. Тогда же в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали — в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный — трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы.

С декабря 2020 года Нагорный является начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». В апреле 2023 года олимпийский чемпион занял пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

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