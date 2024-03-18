Нагорный заявил, что не уйдет из гимнастики после завершения карьеры спортсмена

СИРИУС /Федеральная территория/, 18 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Никита Нагорный планирует работать на пользу российской гимнастики после завершения карьеры спортсмена. Об этом он заявил ТАСС.

Главным стартом для Нагорного в 2024 году станут Игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

«Будут ли Игры дружбы моим последним стартом в карьере? Я не хочу ничего загадывать, — сказал спортсмен. — Это очень сложно, спорту я посвятил более 20 лет своей жизни. Я не планирую уходить из гимнастики как из вида спорта, а карьеру профессионального спортсмена все равно когда-то завершу».

Нагорному 27 лет, он является победителем командного турнира гимнастов на Олимпийских играх 2021 года в Токио. Тогда же в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали — в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный — трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы.