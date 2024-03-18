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23:39 (мск), источник: Sport24

Ирина Винер обратилась к Владимиру Путину после победы на выборах президента России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер обратилась к Владимиру Путину после его победы на прошедших выборах президента России.

Ирина Винер обратилась к Владимиру Путину после победы на выборах президента России | Источник: РИА "Новости"

По результатам обработки бюллетеней Путин набрал примерно 87% голосов и остался главой государства до 2030 года.

«Владимир Владимирович! Я от всей души поздравляю Вас с победой на выборах! Впечатляющая поддержка избирателей, выраженная в ходе голосования, вновь красноречиво подтвердила сплоченность общества и Ваш высочайший авторитет. Безусловная победа сейчас — безусловная победа всегда!» — написала Винер в своем телеграм-канале.

Ирина Винер входит в число доверенных лиц Владимира Путина.

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