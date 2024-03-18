Ирина Винер обратилась к Владимиру Путину после победы на выборах президента России

По результатам обработки бюллетеней Путин набрал примерно 87% голосов и остался главой государства до 2030 года.

«Владимир Владимирович! Я от всей души поздравляю Вас с победой на выборах! Впечатляющая поддержка избирателей, выраженная в ходе голосования, вновь красноречиво подтвердила сплоченность общества и Ваш высочайший авторитет. Безусловная победа сейчас — безусловная победа всегда!» — написала Винер в своем телеграм-канале.