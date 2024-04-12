48-летняя Чусовитина выиграла чемпионат Узбекистана в многоборье
Олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина стала победительницей чемпионата Узбекистана в многоборье.
Олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина стала победительницей чемпионата Узбекистана в многоборье.
48-летняя спортсменка набрала 49,200 баллв. Второе место заняла Лобар Амриллаева (48,550). Бронзу завоевала Одина Робиджонова (47,700).
На Играх-1992 в Барселоне Чусовитина завоевала золото в командном первенстве, а спустя 16 лет в Пекине взяла серебро в опорном прыжке. На ее счету также три победы на чемпионатах мира и золотая медаль чемпионата Европы.