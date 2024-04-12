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18:38 (мск), источник: Sport24

48-летняя Чусовитина выиграла чемпионат Узбекистана в многоборье

Олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина стала победительницей чемпионата Узбекистана в многоборье.

48-летняя Чусовитина выиграла чемпионат Узбекистана в многоборье | Источник: РИА "Новости"

48-летняя спортсменка набрала 49,200 баллв. Второе место заняла Лобар Амриллаева (48,550). Бронзу завоевала Одина Робиджонова (47,700).

На Играх-1992 в Барселоне Чусовитина завоевала золото в командном первенстве, а спустя 16 лет в Пекине взяла серебро в опорном прыжке. На ее счету также три победы на чемпионатах мира и золотая медаль чемпионата Европы.

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