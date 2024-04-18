Гимнастка Титовец вышла в финал на брусьях на четвертом этапе Кубка мира

Кубок мира по спортивной гимнастике является одним из последних отборочных турниров для участия в Олимпиаде в Париже. Борьбу за лицензии продолжают белорусы Егор Шарамков и Елена Титовец, также на катарский старт заявилась наша Кира Магаревич. В первый день соревнований женщины определили финалисток в опорном прыжке и на разновысоких брусьях — в этом виде программы Титовец набрала 13,666 балла и квалифицировалась в пятничный финал со вторым результатом, уступив только Кайлии Немур из Алжира.



Кроме того, сегодня мужчины разыгрывали места в финалах на коне и кольцах, а также в вольных упражнениях, где участвовал Егор Шарамков. К сожалению, в своем коронном виде белорус не преуспел, заняв только 19-е место. Завтра Егор постарается реабилитироваться в квалификации в опорном прыжке. Также в четверг Елена Титовец поспорит за проход дальше в упражнении на бревне, где компанию ей составит Кира Магаревич, которая к тому же попробует преодолеть барьер отбора в вольных упражнениях. Финалы у мужчин и женщин состоятся 19 и 20 апреля.



На данный момент в активе белорусской команды две медали текущего розыгрыша Кубка мира: Шарамков выиграл золото в вольных упражнениях на третьем этапе в Баку, а Титовец завоевала серебро на разновысоких брусьях на втором этапе в немецком Коттбусе.