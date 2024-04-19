Гимнастка Титовец выиграла бронзу на брусьях на этапе Кубка мира в Дохе

Сегодня девушки определяли лучших в упражнении на разновысоких брусьях, из позавчерашней квалификации в финал со вторым результатом пробилась наша Елена Титовец. Сегодня белорусская гимнастка получила за свое исполнение 13,600 балла — данная сумма оказалась третьей среди восьми финалисток. Опередить нашу спортсменку сумели только Кайлия Немур из Алжира (15,366) и Леви Юнг-Руйвивар из Филиппин (13,633). Эта медаль Кубка мира стала для Титовец второй в этом розыгрыше: на февральском этапе в Германии Елена выиграла серебро.



К сожалению, до завоевания олимпийской лицензии нашей спортсменке немного не хватило. Согласно регламенту, путевки в Париж получили по две сильнейшие гимнастки на каждом снаряде по итогам всех этапов Кубка мира. В зачет шли три лучших результата на четырех стартах. В итоге за розыгрыш Титовец набрала 55 очков и разделила третью строчку рейтинга со шведкой Натали Вестлунд. В заветный топ-2 на брусьях попали новозеландка Джорджия Роуз-Браун (70 баллов) и Юнг-Руйвивар (62). Завтра на заключительном этапе в Дохе в финале опорного прыжка у мужчин выступит наш Егор Шарамков.