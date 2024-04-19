Текущие события
Футбол. Первая лига
21:00
Родина
Химки
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лорьян
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Факел
20
Футбол. Первая лига
20.04
СКА-Хабаровск
Енисей
Все события
20:28 (мск), источник: БЕЛТА

Гимнастка Титовец выиграла бронзу на брусьях на этапе Кубка мира в Дохе

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Катара Дохе продолжается четвертый и заключительный этап розыгрыша Кубка мира по спортивной гимнастике с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Сегодня девушки определяли лучших в упражнении на разновысоких брусьях, из позавчерашней квалификации в финал со вторым результатом пробилась наша Елена Титовец. Сегодня белорусская гимнастка получила за свое исполнение 13,600 балла — данная сумма оказалась третьей среди восьми финалисток. Опередить нашу спортсменку сумели только Кайлия Немур из Алжира (15,366) и Леви Юнг-Руйвивар из Филиппин (13,633). Эта медаль Кубка мира стала для Титовец второй в этом розыгрыше: на февральском этапе в Германии Елена выиграла серебро.

К сожалению, до завоевания олимпийской лицензии нашей спортсменке немного не хватило. Согласно регламенту, путевки в Париж получили по две сильнейшие гимнастки на каждом снаряде по итогам всех этапов Кубка мира. В зачет шли три лучших результата на четырех стартах. В итоге за розыгрыш Титовец набрала 55 очков и разделила третью строчку рейтинга со шведкой Натали Вестлунд. В заветный топ-2 на брусьях попали новозеландка Джорджия Роуз-Браун (70 баллов) и Юнг-Руйвивар (62). Завтра на заключительном этапе в Дохе в финале опорного прыжка у мужчин выступит наш Егор Шарамков.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь