15-летнюю белоруску унизили на Кубке мира и лишили Олимпиады. Ее засудили в пользу экс-американки | Источник: Sport24

Международная федерация гимнастики (FIG) с 1 января 2024-го допустила на свои соревнования российских и белорусских атлетов. Разумеется, под нейтральным статусом, с определенными ограничениями и после тщательной проверки. Из россиян на условия FIG согласились только батутисты и уже заработали олимпийскую путевку в Париж-2024. Белорусы же появились на международной арене во всех видах гимнастики.

В отличие от художниц, спортивные гимнасты еще имели шанс отобраться на Игры. Последние квоты будут разыграны на чемпионатах Европы — однако континентальные чиновники наотрез отказываются допускать атлетов даже в качестве нейтралов. А вот с этапами Кубка мира формально вопросов никаких.

В спортивной гимнастике предолимпийский Кубок мира связан с квалификацией специалистов на отдельных снарядах. В календаре FIG было запланировано четыре этапа — Каир (Египет), Котбус (Германия), Баку (Азербайджан) и Доха (Катар). В зачет спортсмена идет три лучших результата, а два лучших гимнаста на каждом снаряде отправятся в Париж-2024.

В белорусской команде основные надежды были связаны с Егором Шарамковым и Еленой Титовец. У Шарамкова за последние несколько лет подтянулись вольные упражнения и опорный прыжок. На открытом Кубке России Егор не раз опережал российских топов, включая Никиту Нагорного. 15-летняя Титовец в силу возраста пока не собирает конкурентоспособное многоборье, зато неплохо усложнилась на брусьях.

В Каире не задалось от слова совсем. Гимнасты не прошли ни в один финал — вероятно, сказался перерыв в стартах и дополнительное волнение, для Лены это вообще был дебют на взрослом помосте. Так что из Египта оба вернулись без квалификационных очков.

Немецкий Котбус слегка подправил ситуацию. В Германии белорусы выступили значительно лучше. Шарамков прошел первый день с одной из самых сложных комбинаций — на уровне чемпиона мира Артема Долгопята из Израиля. В финале Егор слегка нагрязнил и пропустил часть конкурентов вперед. Хотя среди принципиальных соперников в борьбе за путевки гимнаст стал третьим. Титовец на брусьях уступила лишь вице-чемпионке мира Кайлии Немур и заработала максимальные баллы (алжирка уже квалифицировалась на Олимпиаду в прошлом году).

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На этапе в Баку Шарамков уверенно победил, закрепившись в числе претендентов на заветные топ-2. К этому моменту часть гимнастов уже отсеялась по математическим показателям, потеряв даже призрачные шансы на олимпийское место.

Елена вновь потерпела неудачу. Несколько грубых ошибок во второй раз лишили ее места в финале. Но даже так она оставалась в борьбе — за счет максимума в Германии. Основные конкурентки также не отличались стабильностью, поэтому одно место на брусьях оставалось вакантным. Второе уже точно гарантировала себе Джордия-Роуз Браун из Новой Зеландии.

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Заключительный этап должен был подвести итог квалификации специалистов. Шарамков навязать борьбу не сумел — провал в первый день не позволил ему побороться за очки, а соперники умело воспользовались шансом в финале.

Лена имела преимущество в базовой сложности. Из всех оставшихся претенденток на олимпийскую путевку только у белорусской гимнастки комбинация претендовала на 6,2 балла. Остальные рассчитывали на чистоту исполнения. Свою работу Титовец выполнила практически идеально, лишь с небольшими недочетами. Тем удивительнее было увидеть на табло скромные 7,4 балла за исполнение.

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Нет, до уровня топовых гимнасток ей еще расти и расти, это бесспорно. Но для своего уровня Елена выступила неплохо — в Котбусе практически за то же самое ей поставили 7,9. В итоге лидерство после блестящей Немур захватила филиппинка Леви Руививар, а судьбу олимпийского места решили 0,033 балла. Причем для самой Леви этапы Кубка мира тоже стали дебютом на большой арене — до осени прошлого года она безуспешно пыталась пробиться в американскую элиту. В августе 2023-го на национальном чемпионате США гимнастка не вошла в топ-25, а в сентябре неожиданно сменила спортивное гражданство, воспользовавшись филиппинским происхождением.

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Руививар визуально была чуточку чище, хотя не настолько, чтобы отыграть приличные для женщин 0,4 балла в трудности. Шаг на приземлении, мелкие шероховатости на выходах в стойку, нечеткое соединение ног в перелетах — все это влияет на оценку. Другой вопрос, что белоруску откровенно засудили. Видимо, в Котбусе ее приняли как дебютантку, а когда вопрос встал насчет Олимпийских игр, Титовец засчитали все мелкие ошибки.

Теоретически шанс выступить в Париже еще не потерян. Новая Зеландия, как и Швеция, не любит отправлять на Олимпиаду тех спортсменов, которые могут поехать туда исключительно туристами, без претензий на высокие места. Так что в случае отказа Браун это место займет как раз Елена, оставшаяся первой запасной. Однако решение новозеландского олимпийского комитета придется подождать.