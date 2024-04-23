Горячая гимнастка круче чемпионок Олимпиады: рекламирует купальники и сводит с ума 11 млн фанатов

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Американская студенческая лига NCAA по степени популярности часто превосходит элитные турниры. Во время соревновательного сезона гимнастические команды выступают каждую неделю, и это просто нереальная буря эмоций на трибунах. Звезда Луизианы Оливия Данн перебила по известности почти всех топ-гимнасток США из элиты — все благодаря социальным сетям и нереальной внешности.

Мама привела ее в гимнастику в три года. Упорные тренировки помогли Данн дойти до высшего спортивного уровня страны, но реализовать талант не вышло. Выступления Оливии ограничились несколькими внутренними турнирами — прогрессировать дальше помешали травмы.

В 2019-м гимнастку пригласил университет Луизианы, через год Данн присоединилась к команде LSU и начала принимать участие в соревнованиях NCAA. Параллельно с этим Оливия завела аккаунты в соцсетях, которые и принесли ей широкую известность. Сначала девушка снимала небольшие видео с тренировок под никнеймом «Ливви», а затем и просто делилась какими-то моментами из жизни.

Изначально лига не позволяла спортсменам монетизировать личный бренд и напрямую заключать спонсорские контракты. В 2021-м правила NCAA сенсационно изменили, разрешив зарабатывать на своей популярности. В честь этого события Данн появилась в ролике на Таймс-сквер: LSU разместил девушку и других известных спортсменов на самой крутой площади Нью-Йорка.

Сейчас у гимнастки суммарно около 11 миллионов подписчиков, а самый просматриваемый ролик в TikTok насчитывает более 40 млн кликов. Абсолютный рекорд для NCAA. Из действующих элитных гимнасток ее обходит только легендарная Симона Байлз — и это со всеми регалиями американской легенды. Олимпийские чемпионки Токио-2020 Суниса Ли и Джейд Кэри серьезно уступают Оливии.

Свой шанс Данн использует по максимуму. За два года гимнастка обзавелась приличным количеством рекламных интеграций и контрактов. Одно из недавних соглашений — модель новой линии купальников. По подсчетам экспертов, ее годовой доход превышает $3 млн. Сама Оливия признавалась, что «платный» пост в ее соцсетях сейчас стоит более полумиллиона долларов.

«Это то, чем я горжусь. Тем более что я женщина, занимающаяся спортом в колледже. После колледжа не существует профессиональных лиг для большинства женских видов спорта», — говорит 21-летняя гимнастка.

Однако у бешеной популярности есть и обратная сторона. На одной из клубных встреч NCAA Данн не смогла выступить из-за травмы. Болельщики размахивали картонной копией гимнастки и требовали от организаторов объяснений.

«Мы хотим только Ливви! Пусть выступает она, больше не нужен никто!» — кричали они.

Под раздачу попали и другие спортсменки. Ее сокомандница Джиллиан Хоффман подверглась травле буквально ни за что.

«Когда соревнования закончились, мы пошли к нашей машине. Моя дочь спокойно шла и разговаривала со своей приятельницей, они вместе только что выступали. Как вдруг толпа разъяренных и очень возбужденных парней и девушек окружила нас. Они говорили ужасные вещи буквально нам в лицо. Что-то типа: “Ты не Ливви, но тоже можешь с этим справиться, давай сделаем селфи”. Они называли мою дочь Ливви 2.0, отпускали неприличные шуточки и оценивали фигуру Джиллиан. Просто ужасно и мерзко», — рассказывала мама Хоффман.

Ситуация зашла настолько далеко, что университету пришлось нанимать дополнительных сотрудников безопасности. Причем не только на домашних соревнованиях, но и на выездных. Данн решила вмешаться.

«Я всегда буду ценить и любить поддержку от вас, ребята, но если вы придете на встречу, я хочу попросить вас уважать других гимнасток и все гимнастическое сообщество, поскольку мы просто делаем свою работу», — написала Ливви в соцсетях.

Фотографии гимнастки оценивают и другие популярные инфлюэнсеры. Недавно Данн подружилась со звездами платной платформы OnlyFans Ноэль Лейвой и Кэти Сигмонд. Как и Ливви, модели стали известными благодаря своей внешности и откровенным фото.

«Социальные сети — это то, что я всегда любила. Думаю, самое крутое в изменении правил — это то, что ты можешь делать все, что тебе нравится, и зарабатывать на этом деньги», — утверждает спортсменка.

Свою популярность гимнастка решила направить на благотворительность. В преддверии выпускного года Данн объявила об открытии фонда, помогающего девушкам развивать личный бренд и заключать спонсорские соглашения. Пока речь идет только об университете Луизианы, однако в будущем Оливия надеется расширить программу и на другие.

«Я действительно надеюсь, что [Фонд Ливви] станет первым из многих. Очень надеюсь привлечь к нам как можно больше студенток-спортсменок. Я хочу продолжать развивать женский спорт в целом, потому что он действительно заслуживает такой же известности, как и мужской. Мы выполняем равную работу, уделяем одинаковое время на наших объектах каждый день и в школе, поэтому я считаю, что было бы правильно, чтобы это было равно», — утверждает Данн.