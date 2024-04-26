Арина Аверина рассказала о личной жизни после завершения карьеры

«Конечно, у меня сейчас больше времени на личную жизнь. Но она на то и личная, поэтому не скажу, есть ли у меня молодой человек. Но с личной жизнью сейчас стало лучше. В будущем хотела бы иметь детей», — приводит слова Авериной Sport24.