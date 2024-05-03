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20:59 (мск), источник: Vesti.kz

Алия Юсупова сделала заявление после триумфа на чемпионате Азии

Президент казахстанской федерации гимнастики Алия Юсупова прокомментировала успешное выступление Эльжан Таниевой на чемпионате Азии по художественной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Она заняла первое место в многоборье и этим самым выиграла лицензию на Игры-2024 в Париже (Франция).

«Сегодня завершилось многоборье на чемпионате Азии. Наша Эльжана Таниева завоевала долгожданную лицензию на Олимпийские игры. Всем большое спасибо! Спасибо руководству, сборной команде, и конечно, болельщикам! Ваша поддержка чувствовалась! Мы очень рады. Поздравляю всю страну с чемпионкой Азии. Эльжана Таниева в многоборье выиграла золотую медаль. Завтра у нас финалы. Будем готовиться. Всем спасибо!», — приводит ее слова пресс-служба федерации гимнастики.

Отметим, что Таниева впервые в своей карьере выступит на Олимпиаде.

На предыдущих Олимпиадах в этой дисциплине Казахстан представляли Алина Адильханова (Токио), Сабина Аширбаева (Рио-де-Жанейро), Анна Алябьева (Лондон) и Алия Юсупова (Афины, Пекин).

Лучший результат показала Юсупова на Олимпиаде-2004, заняв четвертое место.

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