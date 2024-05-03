Алия Юсупова сделала заявление после триумфа на чемпионате Азии

Она заняла первое место в многоборье и этим самым выиграла лицензию на Игры-2024 в Париже (Франция).

«Сегодня завершилось многоборье на чемпионате Азии. Наша Эльжана Таниева завоевала долгожданную лицензию на Олимпийские игры. Всем большое спасибо! Спасибо руководству, сборной команде, и конечно, болельщикам! Ваша поддержка чувствовалась! Мы очень рады. Поздравляю всю страну с чемпионкой Азии. Эльжана Таниева в многоборье выиграла золотую медаль. Завтра у нас финалы. Будем готовиться. Всем спасибо!», — приводит ее слова пресс-служба федерации гимнастики.