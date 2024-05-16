Казахстан завоевал историческую медаль на ЧА по гимнастике

Милад Карими успешно выступил в личном многоборье и выиграл серебряную медаль континентального первенства. Лидер сборной Казахстана набрал 84,632 балла в личном многоборье.

Раньше никому из казахстанских гимнастов не удавалось завоевать медаль чемпионата Азии в многоборье. Таким образом, Карими подарил стране исторический результат!