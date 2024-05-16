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21:32 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал историческую медаль на ЧА по гимнастике

В эти дни в Ташкенте (Узбекистан) проходит чемпионат Азии по спортивной гимнастике, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФГ.

Источник: Соцсети

Милад Карими успешно выступил в личном многоборье и выиграл серебряную медаль континентального первенства. Лидер сборной Казахстана набрал 84,632 балла в личном многоборье.

Раньше никому из казахстанских гимнастов не удавалось завоевать медаль чемпионата Азии в многоборье. Таким образом, Карими подарил стране исторический результат!

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