Казахстан завоевал историческую медаль на ЧА по гимнастике
В эти дни в Ташкенте (Узбекистан) проходит чемпионат Азии по спортивной гимнастике, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФГ.
В эти дни в Ташкенте (Узбекистан) проходит чемпионат Азии по спортивной гимнастике, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФГ.
Милад Карими успешно выступил в личном многоборье и выиграл серебряную медаль континентального первенства. Лидер сборной Казахстана набрал 84,632 балла в личном многоборье.
Раньше никому из казахстанских гимнастов не удавалось завоевать медаль чемпионата Азии в многоборье. Таким образом, Карими подарил стране исторический результат!