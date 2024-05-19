Горносько завоевала пять наград международного турнира в Дубае

На соревнованиях выступили более 700 граций из 23 стран, которые определяли лучших в разных возрастных категориях. В самом престижном турнире среди сениорок были представлены сильнейшие гимнастки из Беларуси и России, между которыми и развернулась основная борьба за награды. Лидер нашей команды Алина Горносько взяла медали в каждом из видов программы: белоруска выиграла серебро в упражнениях с мячом и булавами, а также стала бронзовым призером в композициях с обручем и лентой. Кроме того, Горносько показала второй результат в многоборье (137,95 балла), уступив только Анне Поповой из России (138,6). Тройку лучших замкнула россиянка Лала Крамаренко (135,8).



Шестое место в многоборье заняла еще одна представительница Беларуси Анастасия Салос, которая также не осталась без медали в финалах отдельных видов, завоевав бронзу в упражнении с мячом. Двенадцатую сумму баллов в общей табели набрала наша Дарья Веренич, следом расположилась ее подруга по команде Дарья Грохотова.