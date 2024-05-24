Судьи не пустили Казахстан на Олимпиаду в женской гимнастике

Источник: Соцсети

В первый день с медалями также разыгрывалась одна лицензия на Олимпийские игры в индивидуальном многоборье. От Казахстана выступали пять гимнасток: Аида Бауыржанова, Дарья Ясинская, Арина Лебедева, Анфиса Иванова и Коркем Ербосынкызы. Отличная возможность отобраться на Игры в Париж была у Бауыржановой. Но в итоге квота досталась филиппинской спортсменке Эмме Малабуйо. Аида уступила ей всего 033 тысячных балла.

Главный тренер женской сборной Казахстана Надира Юнусова прокомментировала выступление своей подопечной.

«Аида выступила очень хорошо, без ошибок. Выполнила всю свою программу на высоком уровне. Но к сожалению, не все судьи оценили ее исполнение по достоинству. Особенно занизили ее оценки в упражнении на бревне. Мы очень расстроены», — приводит ее слова пресс-служба Дирекции развития спорта.

Индивидуальное многоборье:

1. Жиафей Ху (Китай) — 50.699 балла (есть лицензия);

2. Ксинуй Цин (Китай) — 50.566 балла (есть лицензия);

3. Эмма Малабуйо (Филиппины) — 50.398 балла;

4. Аида Буыржанова (Казахстан) — 50.365 балла.



Командное многоборье:

1. Китай — 154.598 балла;

2. Северная Корея — 152.029 балла;

3. Узбекистан — 147.162 балла;

….

6. Казахстан — 141.929 балла.