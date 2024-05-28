18:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Украина отправила досье на членов сборной России по спортивной гимнастике в МОК и FIG

Представители Украины отправили досье на каждого члена сборной России по спортивной гимнастике в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (FIG).

Украина отправила досье на членов сборной России по спортивной гимнастике в МОК и FIG | Источник: РИА "Новости"

«Наши бывшие украинские партнёры отправили в МОК и FIG целое фотодосье на каждого члена нашей сборной. С фотографиями с ленточками, с различных мероприятий. Они очень активно помогали принять решение о нашем недопуске», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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