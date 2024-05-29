«Мне больно слышать заявления про бомжей». Олимпийская чемпионка откровенно о художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун давно не давала больших интервью. Она редко появляется на мероприятиях, поэтому до зрителей доходят только небольшие комментарии по горячим темам.

На ютуб-канале «Витя Краченко» вышло видео, где гимнастка рассказала об Олимпиаде, своем отношении к пропуску Парижа 2024 и жестокости Ирины Винер. Также Маргарита впервые вспомнила о случаях домогательства тренера.

Sport24 собрал все самое интересное.

Источник: Кадр из трансляции

Про Олимпиаду

Для меня Олимпийские игры — это самое яркое событие в жизни. Я смотрела на это, как на чудо. Я даже не могла подумать, что когда-то туда попаду, даже просто посмотреть. Это что-то космическое. На камере всегда зал кажется огромным, люди до небес сидят.

Мне иногда сны ярче снятся, чем Олимпиада в реальности была. Это настолько было в тумане. Когда меня все поздравляли, говорили: «ты сейчас не поймешь, только через года два-три-четыре». И только, когда я поехала в 2018-м и увидела, как побеждают наши фигуристки, как гудит зал. Только тогда, когда выступали Женя Медведева и Алина Загитова, я поняла, что это было со мной.

После Олимпиады к тебе подходят незнакомые люди и говорят: «Мы болели за вас, как за родного ребенка». На машине проезжаю, и все показывают класс. Чувствуешь себя принцессой Дианой — всех приветствуешь и машешь. Признание народа — это самое классное.

Источник: Кадр из трансляции

Реакция на мнение, что на Олимпиаду сейчас ехать нельзя

Все говорят разное, невозможно уследить. У спортсмена жизнь и карьера одна. У меня была одна возможность поехать на Олимпиаду. Когда обесценивают Олимпиаду, обесценивают и мою победу. Когда говорят, что заменим, проведем «Игры Дружбы», мне не очень приятно от этого становится. Проводите — здорово, только не надо говорить, что это — замена Олимпийских игр. К сожалению, это не так.

Они же будут проводиться уже после. К сожалению, результаты наших спортсменов будут использоваться, чтобы сравнить. Если на чемпионате России спортсмен показал одно, то на Олимпиаде съедается процентов 30 за счет огромного стресса, прессинга.

Меня очень злили все прямые эфиры должностных лиц, которые прекрасно чувствуют себя, говоря, что молодой спортсмен не должен никуда ехать. Вы можете сказать свое субъективное мнение. У нас же летят оскорбления. Уважение — это самое важное. Мне больно слышать заявления про «бомжей». Так нельзя, мне кажется.

Источник: Кадр из трансляции

Как спортсмены помогают людям

Я проводила мастер-класс в Казани, после него ко мне подошла девушка. Она рассказала, что была на Универсиаде-2013 в этом же зале. Девушка была беременна, одна, ей было плохо, и думала делать аборт. Она попала на соревнования по художественной гимнастике и увидела мое выступление. Девушка сказала: «Мне так это понравилось, меня так это вдохновило, подумала, если будет дочка — отдала бы в художественную гимнастику». И на меня стоит, смотрит 7-летний ребенок, который был на моем мастер-классе, на этой же арене. Олимпиада — это не только про спорт, это еще и про жизнь.

Ирина Винер

Она и есть гимнастика. Ничего не проходит мимо Ирины Александровны. Каждая мелочь существует только с ее одобрения. Любая тренировка идет с Ириной Александровной — мы ее не можем начать, не может завершить без нее.

Момент из документального фильма

Счастливая олимпийская медаль стирает все плохое из памяти, остается только хорошее. Ирина Александровна, действительно, сделала очень много хорошего. Я не поддерживаю такие методы, любое насилие, будь то физическое, будь то моральное. Когда она мне это говорила, я старалась это не воспринимать близко к сердцу. Я воспринимала это как ее негодование, но не на свой счет. Весь фильм мои тренеры пытались разбудить во мне зверя. Почему-то думали, что я среднестатистический спортсмен из учебника, которого надо будить. Но это не так.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bMoL7vGgDjg" title="Ирина Винер-Усманова хамит семикратной чемпионке мира по художественной гимнастике Маргарите Мамун" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мне кажется, если трезво посмотреть, то это психологические игры. На тот момент мне была нужна помощь. Я не могла справиться со своими эмоциями. Не могла понять, что мне надо сделать. Я не считаю, что это нормально. Это была слабость Ирины Александровны. Она не смогла держать себя в руках.

До прошлого года мне продолжала сниться Ирина Александровна, тренировки, крики. Это оставляет след. Понятно, что золото все это сглаживает. Мне кажется, без этих слов и агрессии в мою сторону можно было обойтись.

Домогательства со стороны тренера

Мне хотелось бы поговорить об этом, но всегда что-то мешало. Какой-то внутренний страх, неуверенность. Эта тема у нас табуированная. Я решилась об этом говорить, потому что сама стала мамой. Сейчас я в Левой стараюсь налаживать такой контакт, чтобы он мог мне обо всем рассказать.

Я тренировалась у мужчины. Это большое исключение в российской художественной гимнастике. Он водил нас в кино по субботам, когда были короткие тренировки. Родители говорили, что у него нет детей и ему хочется вот так показывать это. Нас 7−8 девочек — идем за ним и занимаем заранее места, кто не будет с ним сидеть. Мы знаем, что он обязательно руку на коленку положит.

Мы ехали на поезде в купе, и я не слезала с верхней полки всю поездку. Потому что так боялась. Он вставал, и верхняя полка была на уровне его лица. Я жалась к стенке, это был год 2008-й, мне было 13 лет, и я до сих пор не могла сказать об этом родителям.

Источник: Кадр из трансляции

Его нет в живых больше, поэтому я могу рассказать об этом. Если бы он был жив, были бы суды, я бы очень этого хотела. Он принес очень много боли. Так как мы были в клубе, то раз в полгода выезжали на соревнования заграницу. Мы шли куда-то, он мог спокойно подойти и взять за руку. Я помню, что родители не много денег мне в поездки давали, а он мог подойти и купюру в руку вложить. Делал незаметно, потому что это только мне, другие девочки не должны были видеть. Я ни с кем это не обсуждала. Я приходила в номер, брала эти деньги, закручивала в пакет и выкидывала в мусорку.

Когда я вышла замуж, и мы переехали в новую квартиру, боялась, что он сюда придет. Мне страшно, что я увижу его еще раз в своей жизни. Во сне бывает, что я неистово кричу на него. Бывают сны, что я в зале, вокруг девочки, он начинает ко мне приставать, а вокруг всем все равно.

Он делал разные вещи, но до самого ужасного в моем случае не дошло. Эти сажания на колени, массаж ног, который происходит уже выше допустимого. Меня всю парализовало. Я понимала, что это неправильно, мне некомфортно, но сделать ничего не могла.

Важный момент — этот человек был очень близок к нашей семье. У него не было детей и жены, он жил в соседнем доме. Было так, что этот человек у нас дома за ужином — нормальная ситуация. Чуть позже начались суды с ним, потому что жертвы начали говорить. Он постоянно выигрывал их.

Источник: Кадр из трансляции

Травмы

Спина — самая главная причина, почему я завершила карьеру. Стопа иногда опухает. Все основные элементы были на левой ноге — стопа, колено, бедро. Стираются суставы. В любой профессиональной карьере так, ты работаешь на износ круглые сутки. В нашем виде спорта, если ты пополам не сгибаешься — ты не профессионал. Растяжка — это больно, но через этот процесс нужно пройти. Крики, оры, плач — это все ужасно. Могли использовать блины для штанги, всем весом садиться на ребенка.