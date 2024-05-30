«Миллион подписчиков нам не нужен»: сестры Аверины — о детях и жизни врозь

Источник: Соцсети

Ближайшее время без политики

— Как ваше самочувствие после операций? Вижу ортез еще на руке у Арины.

Арина: Да, плюс я повязку сняла сегодня, потому что не очень красиво было, а так ее ношу. В целом уже более-менее себя чувствую. Кистью пока не двигаю, потому что больно, а пальцы уже работают.

Дина: Я сняла повязку и ортез, тейпирую, разрабатываю руку. Через полторы недели осмотр, после снятия всего месяц прошел. Будем проверять, как что, работает — не работает. Но хирург предупреждал, что кисть долго будет разрабатываться, потому что связки, мелкая моторика. Но благодаря мелкой моторике как раз можно ускорить восстановление. Будем заниматься.

— Есть какая-то закономерность в том, что у вас обеих травмирована одна и та же рука?

Дина: Чисто случайно получилось, все удивляются, что у нас одинаковый диагноз и в одно время операции.

Арина: На самом деле у нас никогда за всю спортивную карьеру не было одинаковых травм. У Дины обычно спина, у меня бедра и колени.

— Может, потому что правая рука чаще всего задействована в элементах и работе с предметом?

Арина: Ну да, профессиональный спорт, плюс мы правши. Разные были правила. В мелкой работе с предметом кисть все время вращается, к тому же мы на нее опираемся и делаем перевороты.

— Чем сейчас занимаетесь после завершения карьеры?

Дина: Меньше всего тренируемся.

Арина: Да, хотя когда только закончили со спортом, 10 дней каждый день с 10 утра и до 9 вечера находились в зале, как бы это странно ни звучало. Участвовали в шоу.

Дина: Так как лето, мы стараемся побольше отдыхать, проводить время с семьей. Наша старшая сестра со своей дочкой прилетела в Россию на все лето. Так что мы только ночью прилетели из Нижнего.

Арина: Стараемся максимально много времени быть в Нижнем, но в Москву прилетаем на встречи и мероприятия.

— Можете представить себе, что сделаете политическую карьеру? Министром спорта стать, например, или возглавить какую-нибудь организацию/федерацию. Не сейчас, но гипотетически.

Арина: В ближайшее время, скорее всего, нет. Нас интересует сейчас открыть свою школу для детей, чтобы они там занимались художественной гимнастикой. Также будем продвигать свое шоу. В прошлом году уже сделали «Лебединое озеро» в Нижнем Новгороде. И самим выступать в шоу тоже хочется. От мастер-классов в связи с операциями дали себе отдохнуть, но в конце августа они у нас планируются в Китае и Сингапуре.

Дина: В начале июля будет большой мастер-класс в Краснодаре, много планов, но все упирается в здоровье и восстановление, так что не загадываем.

«В планах — дети»

— Можно ли сказать, что вы сейчас наконец вдоволь спите, гуляете и вообще наслаждаетесь жизнью?

Арина: И да, и нет. Не сказала бы, кстати, что особенно высыпаемся, потому что на мероприятия надо вставать рано часто, плюс перелеты. Ну и племянница тоже немножко не дает поспать с утра (улыбается).

Дина: Но свободного времени, прогулок и удовольствия от жизни действительно стало больше.

— Как находите общий язык с племянницей?

Дина: Когда ей было 4 месяца, мы 3 недели провели с ней в Дубае. Привыкли к ней, а она к нам. Но думали, что за 2 месяца разлуки она нас забудет. Оказалось, нет, она нас помнит, когда встречали их в Москве, она нам так улыбалась!

Арина: Обрадовалась, когда нас увидела. Вообще мы хорошо с ней ладим, она не капризничает, когда с нами остается.

Дина: Мы так рады, что можем с ней быть и с Полиной много общаться, а то раньше совсем не получалось.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241044&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Простите за такой вопрос, но своего ребенка после появления племянницы захотелось?

Арина: Конечно, хочется семью и детей. Но я бы не сказала, что это с рождением племянницы пришло, мы стали об этом задумываться еще года два назад. В планах все это есть.

— Долго решались разделить свои социальные сети? Много лет до этого вы вели одну страничку на двоих.

Арина: Не поверите, но Дина это планировала еще лет 5 назад.

Дина: Потом как-то забыли, закрутились, плюс на это нужно было много времени — и общую страничку вести, и свои личные. Так что завершение карьеры стало хорошим поводом это, наконец, сделать.

— Дина, у вас постов больше, чем у Арины. Почему?

Дина: Тут все логично, в мире гимнастики все знают, что Арина не очень любит фотографироваться и вообще чуть более закрытая. Хотя в последнее время все чаще просит ее сфотографировать. Говорит, дай-ка опубликую что-нибудь.

— Конкуренции за подписчиков и лайки между вами нет?

Арина: Я знаю, что у Дины больше подписчиков, но спокойно к этому отношусь. Она все это больше любит, а мне не принципиально.

Дина: А я радуюсь, что у нас на общей страничке очень много подписчиков. Мы ее не забрасываем, продолжаем поддерживать активность. И я бы не хотела, кстати, чтобы в личном аккаунте был миллион человек.

— Почему?

Дина: Ну это все же личное, хотя и в интернете. Я там делюсь частичкой своей жизни. Не хочется, чтобы какие-то совсем чужие мне люди что-то обсуждали, осуждали.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241534&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда свадьба будет, там уже без вариантов»

— Вы стали меньше времени проводить вместе после завершения карьеры?

Дина: Так как я помогаю АССК (Ассоциация студенческих спортивных клубов России — прим. ред.), я стала больше летать одна на какие-то мероприятия. Первое время у меня все спрашивали, где Ариша, сейчас уже привыкли.

Арина: Я иногда летаю с Диной, но чаще всего она одна. Так что да, мы действительно стали больше времени проводить по отдельности.

— У Дины в соцсетях много фотографий с матчей баскетбольной медиалиги. Можете себе представить что-то подобное в художественной гимнастике?

Дина: Я как раз только сегодня думала о том, почему бы не сделать подобие медиалиги в гимнастике. На баскетбольном финале весь зал был заполнен, негде было не то что сесть, но и даже встать. И это очень круто. Там играют медийные люди, любители, профессионалы.

— Ваша личная жизнь — большая тайна. Может ли что-то заставить вас рассказать о ней?

Дина: Сейчас точно нет. Личная жизнь на то и личная. Мне близка поговорка «счастье любит тишину».

Арина: Когда-нибудь придет время, и все узнают естественным образом. Например, когда свадьба будет — там уже без вариантов.

— Правда ли, что вы сейчас не смотрите художественную гимнастику совсем? Исходя из таких слов можно было бы предположить, что вы от нее устали.

Дина: Так написали журналисты, но это было немного вырвано из контекста. Вопрос был конкретно про то, следим ли мы за выступлениями Лалы Крамаренко.

Арина: Мы в принципе никогда не смотрели соревнования целиком, даже когда сами выступали. Только какие-то отдельные моменты, отдельных гимнасток. Так и сейчас. Мы следим за результатами, остаемся в теме, смотрим отдельные видео. Гимнастика — наша жизнь, так что не думаю, что мы когда-то совсем перестанем ею интересоваться.

— По выступлениям скучаете? Вот в зал заходите, и что-то внутри сжимается.

Дина: Что-то все так болит, что пока скучать не очень получается.

Арина: Бывают дни, когда вспоминаешь, скучаешь, хочется вернуться. А на следующее утро просыпаешься — тут зажало, там защемило, ходить не можешь. И тогда понимаешь: куда тебе возвращаться, ты уже «старенькая».