«Треснуть, с удовольствием». Как в России оправдывают жесткость тренеров

Американского тренера Далайлу Саппенфилд пожизненно отстранили от работы за жестокое обращение со спортсменами. Такое вердикт 29 мая вынес Центр безопасного спорта США за физическое и психологическое насилие над спортсменами, преследование, злоупотребление процедурами и несообщение о потенциальных нарушениях.

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«Происходят изменения в культуре. Действия, которые когда-то терпели или игнорировали, больше не принимаются, и ответственность укореняется, — цитирует генерального директора центра Джу’Риз Колон USA Today. — Те, кто цепляется за токсичную тактику, останутся позади и окажутся на неправильной стороне истории».

Саппенфилд была признана лучшим тренером 2008 года в США. Она была тренером пары Алекс и Криса Книрима, которая стала бронзовым призером в командном соревновании на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

Против Саппенфилд был выдвинут ряд обвинений со стороны спортсменов и тренеров. В частности, американская фигуристка Тара Кейн рассказала о постоянных оскорблениях со стороны тренера во время их работы. По ее словам, в 2019-м она не выдержала напряжения и порезал себе вены, но узнав об этом тренер вновь начала ее унижать.

Тема токсичного обращения тренеров со спортсменами сейчас активно обсуждается в Северной Америке. Еще 10−20 лет назад такие тренерские методы считались нормой, но сегодня дела обстоят иначе.

По этой причине выдвигается масса обвинений против тренеров старой формации, которые в своей работе используют проверенные временем методы. Особенно это заметно в НХЛ, где работой поплатился не один заслуженный специалист.

Не смог избежать этой участи и легендарный Майк Бэбкок, единственный в истории член «Тройного золотого клуба» среди тренеров. Он приводил сборные Канады к золоту Олимпийских игр (2010, 2014), чемпионата мира (2004 году), а «Детройт Ред Уингз» к завоеванию Кубке Стэнли (2008). Такой послужной список не помешал руководству «Торонто Мэйпл Лифз» уволить Бэбкока за то, что он попросил нападающего Митча Марнера составить список самых трудолюбивых и ленивых игроков команды, а затем зачитал его перед всеми хоккеистами.

Из российских тренеров в жестокости в последнее время не раз обвиняли Ирину Винер и Этери Тутберидзе, которые поставили на конвейер выпуск олимпийских чемпионок в художественной гимнастике и фигурном катании.

Является ли Винер жестким тренером

Волна критики обрушилась на Винер после выхода документального фильма 2017 года «За пределом» польского режиссера Марты Прус. В нем рассказывается о пути Маргариты Мамун к золоту Олимпиады-2016. Во время съемок Винер не стесняется в выражениях в адрес спортсменок. А в одном из эпизодов Мамун дрожащим голосом пытается ответить на выпады главы Федерации художественной гимнастики России.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bMoL7vGgDjg" title="Ирина Винер-Усманова хамит семикратной чемпионке мира по художественной гимнастике Маргарите Мамун" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике в интервью блогеру Вите Кравченко рассказала, что старалась не воспринимать близко к сердцу сказанное Винер во время съемок фильма.

«Я воспринимала это как ее негодование, но ни в коем случае не брала на свой счет, — заявила Мамун. — Весь фильм мои тренеры пытались во мне разбудить зверя, почему-то думая, что я среднестатистический спортсмен из учебника».

Мамун подчеркнула, что ее голос дрожал не из-за страха. «Видимо, мне была нужна помощь, потому что я не могла справиться со своими эмоциями и не могла понять, что же мне нужно сделать, чтобы получилось», — добавила она.

Семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике сообщила, что из-за жестких методов Винер у нее возникли психологические проблемы. «Это, безусловно, оставило след, — сообщила Мамун. — Понятно, что олимпийская медаль все сглаживает…. Но знаешь, это как с абьюзивными родителями. Они тебе дали жизнь, тебя вырастили, а потом ты вспоминаешь какие-то моменты из детства, и ты одновременно и любишь, и не можешь забыть этих вещей».

«Ирина Александровна действительно сделала очень много хорошего лично для меня, это так и есть, — добавила она. — Но я не поддерживаю такие методы, не поддерживаю в целом любое насилие, физическое или моральное».

Татьяна Душкина, первый тренер Маргариты Мамун, отметила, что «современная художественная гимнастика стала очень жесткой и жестокой». «Могу подтвердить, что молодые тренеры очень жестоко обращаются с детьми. Когда я выступала за юниорскую сборную Москвы и Советского Союза, у нас все было немного по-другому, — рассказала она. — У нас была очень интеллигентная публика и педагоги, которые никогда не оскорбляли и не унижали».

На вопрос Кравченко, откуда это взялось, Душкина ответила: «Думаю, что рыба гниет с головы».

Запечатленная в фильме тренер Амина Зарипова, под руководством которой Мамун дошла до золота Олимпиады-2016, подчеркнула, что без криков в профессиональном спорте сложно обойтись.

«Это эмоции. Рита была исключительная в том плане, что ее не нужно было заставлять, — рассказала она. — Но были моменты, когда не хотелось вставать с кровати, когда было больно, когда хотелось себя пожалеть. В таких случаях я должна была ее толкать, и себя тоже, чтобы сдвинуться с мертвой точки».

На вопрос, можно было бы без этого обойтись, Зарипова ответила: «В профессиональном спорте — нет».

Ирина Винер в ответ на интервью Мамун заявила «Спорт-Экспрессу», что всегда любила спортсменку, но с таким отношением она вряд ли сможет воспитать звезду как тренер.

«В интервью Рита говорит о многих вещах. Но, деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни? Ты воспитываешь своего сына. Дай бог, чтобы он вырос действительно настоящим человеком, и тогда мы увидим. Но тренером, видимо, ты никогда не сможешь быть, тем более воспитать звезду!», — сказала Винер.

«В программах, где Рите можно было выражать чувства, нежность, любовь, я никогда не разрешала Амине (Зариповой) говорить ей о технических ошибках именно перед выходом. Я ей говорила только о любви и свете», — отметила глава федерации, которая в своем Telegram-канале напомнила, как тренер Татьяна Тарасова дала пощечину чемпионке Игр-1988 Наталье Бестемьяновой, чтобы та пришла в себя.

Бестемьянова же назвала пощечину Тарасовой во время сборов психологическим приемом. «Татьяна Анатольевна никогда не была со мной грубой. Когда она меня ударила, это был психологический прием, она одним движением привела меня в чувство, в порядок. Но в остальное время она была ласковой мамой», — рассказала олимпийская чемпионка «Советскому Спорту».

«Каждому человеку нужен свой тренер. Если кому-то необходимо, чтобы на них кричали матом и били, хорошо, но не мне точно», — добавил она.

Единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье Евгения Канаева в интервью «РБК Спорт» отмечала, что лишь на основе кадров фильма «За пределом» нельзя говорить жестокости о Винер.

«Вы увидели одну сторону, но не знаете, какую. Но вы представьте, какую ответственность она несет. Она сколько всего вкладывает в купальники, аппаратуру, ищет врачей, специалистов, она болеет работой», — рассказала 17-кратная чемпионка мира.

Канаева напомнила, что речь идет о спорте высших достижений, а не о «группе здоровья». «Бывают сложные моменты, у нас не группа здоровья. У нас все начинают с травм. Возьмите любой вид спорта — у всех операции. Но это большой спорт, люди работают на пределе, на огромном пределе, и они выматываются по полной».

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре со Sport24 заявила, что в работе тренера нет никакой планки допустимой жестокости.

«С какой стати нельзя повышать голос? Когда человек сто раз делает ошибку, которая может привести к тяжелой травме… Вот мы и кричим, — отметила она, добавив, что не раз допускала рукоприкладство в работе. — Не железным желобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшились. Этот способ редко применяемый, но эффективный».

Также Тарасова ответила на вопрос, как оценивает методы Винер: «Выдающимся образом она побеждала, побеждает и будет побеждать», — заявила Тарасова «Советскому спорту».

«На месте Мамун я бы вообще постыдилась», — отметила заслуженный тренер, добавив, что ученицы никогда не высказывали недовольство ее работой.

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Почему Этери Тутберидзе называют жестким тренером

О жестоких подходах Этери Тутберидзе говорила не одна фигуристка, имевшая опыт работы с ней. В частности, чемпионка Европы Алена Косторная после окончательного ухода из «Хрустального» рассказала, что ее не раз заставляли тренироваться, несмотря на переломы. А после перелома в 2022 году Тутберидзе выгнала ее из группы.

«Загипсовали, через три-четыре дня выхожу на лед, и в конце тренировки тренеры мне сообщают: “Ты поломанная-переломанная, работать не хочешь, не желаешь, нас ни во что не ставишь, мы с тобой больше работать не будем”. Типа все: мы тебя выгоняем, — рассказала Косторная в интервью Ляйсан Утяшевой. — Это было очевидно, я не сильно расстроилась, позвонила в федерацию, объяснила ситуацию, сказала, что хочу кататься. И мне предложили переход в ЦСКА».

В то же время олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва заявила, что Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо.

«Она может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо. Тутберидзе штампует чемпионок одну за одной, ее система, какая бы ни была, работает. И девочки возвращаются обратно к ней, потому что не знают, как тренироваться по-другому», — цитирует Боброву «Спорт-Экспресс».

Но наиболее памятным оказался момент после женской произвольной программы на Олимпиаде-2022, когда Тутберидзе начала предъявлять претензии Камиле Валиевой, которая совершила множество ошибок под давлением шумихи вокруг допингового дела.

«Ну что ты так отпустила-то все? Почему ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», — сказала Тутберидзе перед телекамерой.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал тренера после этого «Я увидел, как холодно ее встретили со льда тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно, — отметил он. — Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке».

При этом Этери Тутберидзе не считает себя жестоким тренером. «Я не считаю нашу команду или наши методы жесткими или уж тем более жестокими, — цитирует Тутберидзе “Спорт-Экспресс”. — Потому что наша система все-таки носит некий рекомендательный характер. Любой спортсмен имеет право как однократно, так и системно отказаться от выполнения задания. Ну, а результат, к радости или к сожалению, мы видим налицо. Мы не настаиваем. Приходим, даем задания, а дальше спортсмен…».

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Примечательно, что практически все звезды «Хрустального» рассказывали об обидах на Тутберидзе из-за ее методов. Однако Ирина Слуцкая призвала не оценивать Тутберидзе по интервью обиженных спортсменов. Двукратная чемпионка мира подчеркнула, что «тренер мягким не бывает. Тренер должен быть требовательным. Спорт — это преодоление своих “не хочу” и “не могу”, — рассказала двукратный призер Олимпиад в интервью Аллы Шишкиной на YouTube-канале “Без воды”. — А если тебя не будут к этому подталкивать… Так что нетребовательных тренеров не бывает, просто методики разные».

По ее мнению, через слезы и желание все бросить проходил практически каждый спортсмен вне зависимости от тренера. «Не встречала ни одного спортсмена, который бы не плакал, не приходил в раздевалку, не швырял коньки и не говорил. “Все, хватит! Мне надоело!”, — добавила Слуцкая. — Если кто-то придет и скажет: “Я всегда на позитиве, свои коньки, балетки, плавательные костюмы обожаю и целую”, — значит, врет. Сто процентов. Либо это человек с карьерой длиной один-два года. Если готов что-то терпеть — закрываешь рот, пашешь и добиваешься результата».

В то же время олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Германии Алена Савченко раскритиковала Тутберидзе.

«Тренерам нужно понять, что наказания, которые были актуальны 100 лет назад, сегодня недопустимы. Возможно, произошедшее стало знаком необходимости перемен, — заявила уроженка Киева Савченко Eurosport, отметив, что тренеры не должны терять профессионализма, когда речь идет о психологии спортсмена. — Я думаю, что дети в группе Тутберидзе страдают».

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Почему в России оправдывают жестокость тренеров, а на Западе — нет

Мамун на своем примере рассказала о разнице восприятия жестких методов тренеров в России и на Западе.

«Когда я захожу на YouTube и смотрю комментарии под фильмом “За пределом”, все англоязычные комментарии никак не одобряют агрессии и оскорбления, и все русскоязычные говорят: да, так и надо, сама виновата. Я и правда во многом там сама виновата. Я думаю, это пережитки советского прошлого, советского воспитания. Кричать, а многие же и бьют… У нас это оправдано», — отметила она.

Титулованный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, ныне проживающий в США, отметил в интервью журналу «Большой спорт», что в России тренеры делают то, что не могут делать их коллеги ни в одной стране мира. «Дети с пяти лет становятся профессионалами. Нигде такого нет! Естественно, соперничать с 10—12-летними российскими фигуристами их сверстникам невозможно. Если перед тренером ставится задача побеждать всех, начиная с юниорских соревнований, с ней в России успешно справляются. В Америке другой подход», — подчеркнул тренер.

В свою очередь, Боброва объяснила жесткость российских тренеров по сравнению с иностранными «спецификой менталитета». «Обсуждая манеру тренерства Этери Георгиевны, все забывают Станислава Жука, который тоже выпускал чемпионов, у него там на льду творилось такое — на километры нужно было обходить его тренировки стороной. Это специфика нашего менталитета — только у нас есть такое. В Америке, если ты дотронешься не так до ноги спортсмена, тебя могут посадить», — подчеркнул олимпийская чемпионка.