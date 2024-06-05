Винер резко ответила Мамун: «Американский заказ. Знаю, что она хочет уехать из России»

Ранее гимнастка дала интервью спортивному блогеру Виктору Кравченко, в котором в числе прочего призналась в домогательствах тренера, заявила, что Игры дружбы не заменят Олимпийские игры, рассказала, что отодрала надпись «сборная России» с машины, подаренной за победу на ОИ, высказалась об оскорблениях в свой адрес со стороны Винер, заявила, что она «глобально за мир», признавшись, что хочет сказать больше, но ей страшно.

«Вы понимаете, в чем дело… Я очень много встречалась в жизни с предательством. Самое главное, есть такой постулат, что если ты делаешь добро, то это твои вопросы. А если тебе отвечают злом, это уже не твои вопросы, а вопросы того человека, который отвечает злом. Маргарита Мамун была моей любимой ученицей, хотя она не выигрывала ни одной медали чемпионата мира в многоборье. И я все-таки на нее надеялась, и все-таки с ней работала очень серьезно. Она выходила на Олимпийские игры, на последний вид, я у нее спросила: “Натали Портман знаешь?” Она на меня посмотрела глазами своими и сказала: “Знаю”.

Я говорю: «Она выиграла с этой музыкой “Оскар”, пойди и получи “Оскар”. Она вышла и сделала это упражнение, которого я до этого почти не получала. А потом она мне подарила собачку, которую назвала Оскар. Ну, так как было все хорошо.

Перерождение тоже бывает, надо это понимать. Этот мальчик, Петя или как там его зовут, рекламирует американский продукт, вещи, которые поступают из американского рынка — реклама во время интервью с олимпийской чемпионкой, 20% скидка будет еще. Но это американский заказ, это заказ и для нее тоже.

Я знаю, что она тоже хочет уехать из России. И что, возможно, может быть, это не проплачено — такой момент истины, который она запустила вдруг через 8 лет", — передает слова Винер корреспондент Sport24 Алена Волкова.