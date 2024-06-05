«Никому не прощу слез Авериной». Ирина Винер о предательстве Мамун, правилах гимнастики и фильме про себя

«Вы понимаете, в чем дело… Я очень много встречалась в жизни с предательством. Самое главное, есть такой постулат, что если ты делаешь добро, то это твои вопросы. А если тебе отвечают злом, это уже не твои вопросы, а вопросы того человека, который отвечает злом. Маргарита Мамун была моей любимой ученицей, хотя она не выигрывала ни одной медали чемпионата мира в многоборье. И я все-таки на нее надеялась, и все-таки с ней работала очень серьезно.



Этот мальчик, Петя или как там его зовут (Виктор Кравченко, — прим. ред.), рекламирует американский продукт, вещи, которые поступают из американского рынка — реклама во время интервью с олимпийской чемпионкой, 20% скидка будет еще. Но это американский заказ, это заказ и для нее тоже.



Я знаю, что она тоже хочет уехать из России. И что, возможно, может быть, это не проплачено — такой момент истины, который она запустила вдруг через 8 лет. У нее была такая кожа, что она не переносила солнце на берегу моря, в Карпаччо — я ее отправляла в Финляндию. Там у меня были лучшие врачи, лучшие педагоги в школе, подтягивания занятий и так далее. И вот то, что она, к сожалению, сказала о том, что она вообще не слушала, когда я говорила про папу, это неправда. Ее папа выжил месяц вместо четырех дней, которые ему давали после ее отъезда, только потому что она молилась каждый день. Каждый раз я ей все это напоминала: “Рассказывай папе, рассказывай”.



Она рассказывала. Я ей говорила: “Молись. Всегда молись: молись папе, молись богу за то, чтобы папа жил и дождался тебя”. И она слушала меня, и это помогло и ей, и ее папе выжить, получить медаль в руки. То есть для нее было все сделано, она жила в коммунизме, только надо было работать, но она все время теряла, она все время делала ошибки. В отличие от Яны Кудрявцевой, которая три-четыре года выигрывала чемпионаты мира, причем с поломанной ногой. Она восстановилась и снова выиграла чемпионат мира. Но, к сожалению, на Олимпийские игры я не смогла поехать, у меня была больная мама. Но я все время работала по видеосвязи в Рио-де-Жанейро. И когда я выводила их — и Мамун, и Кудрявцеву, и групповое упражнение — тренер, который с ней сидел лично, не дал Яне телефон перед третьим упражнением.



Я каждый раз ее выводила. Она выходила после второго вида вперед на две десятки, на Олимпийских играх это очень большой разрыв. И ее тренер подумала, что, может быть, я что-то не то скажу, что-то не так сделаю. Может быть, я больше люблю Мамун и не то скажу. И она не дала мне телефон. И она, видимо, не поняла, почему ей не дали телефон. Яна сделала ошибку, уронила булаву. Я была в бешенстве, потом уволила этого врача, который должен был меня соединить. Мы с ним расстались, поссорились и расстались. Но перед лентой, которая была самым сложным для нее видом, я ей сказала, что у нее есть шанс. Я ей дала надежду. Ей было известно, что Мамун выиграла, что она будет чемпионкой. В зале никого не было — никаких мониторов, ничего.



Я ей сказала, а она вышла и сделала блестящее упражнение, потрясающей красоты. Она вообще была хрустальной, снежной королевой. Вышла и заняла второе место, эта ошибка не дала ей возможности [выиграть]. Но, видите, она сейчас моя любимая, она обращается только ко мне так. И девочку свою вторую назвала именем моей мамы. Вот такие вот есть варианты».