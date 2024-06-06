«Я и подумать не могла». Гимнастка Мамун обратилась к общественности после своего скандального интервью

В своем интервью Мамун в числе прочего: — призналась в домогательствах тренера; — заявила, что Игры дружбы не заменят Олимпийские игры; — рассказала, что отодрала надпись «сборная России» с машины, подаренной за победу на ОИ; — высказалась об оскорблениях в свой адрес со стороны президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирины Винер; — заявила, что она «глобально за мир», признавшись, что хочет сказать больше, но ей страшно.

«Я никогда в своей жизни не получала столько благодарностей. Я никогда в жизни не получала столько поддержки! А еще я и подумать не могла, у скольких людей был тот самый страшный опыт, опыт ментального насилия, физического и сексуализированного насилия. Сколько личных историй вы мне прислали, многие впервые рассказали об этом мне… спустя 10−15−20−30 (!) лет. Я надеюсь, на такие сложные темы мы все будем говорить и дальше. Надеюсь, многим станет легче, и вы сможете открыто об этом с кем-то поговорить. Надеюсь, многие родители будут чутче и внимательнее к своим детям. И спасибо вам еще раз! Это было очень нужно, нужно было увидеть друг друга. Потому что порой в этом мраке было очень одиноко», — написала Маргарита.