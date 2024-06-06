«Я и подумать не могла». Гимнастка Мамун обратилась к общественности после своего скандального интервью

28 мая на ютуб-канале «Витя Кравченко» вышло интервью 28-летней девушки под заголовком «Гимнастика: жестокость тренеров, насилие и многолетнее молчание. Маргарита Мамун».
В своем интервью Мамун в числе прочего:
— призналась в домогательствах тренера;
— заявила, что Игры дружбы не заменят Олимпийские игры;
— рассказала, что отодрала надпись «сборная России» с машины, подаренной за победу на ОИ;
— высказалась об оскорблениях в свой адрес со стороны президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирины Винер;
— заявила, что она «глобально за мир», признавшись, что хочет сказать больше, но ей страшно.
Сегодня, 5 июня, Мамун опубликовала новый пост в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 420 тыс. подписчиков.
«Я никогда в своей жизни не получала столько благодарностей. Я никогда в жизни не получала столько поддержки! А еще я и подумать не могла, у скольких людей был тот самый страшный опыт, опыт ментального насилия, физического и сексуализированного насилия. Сколько личных историй вы мне прислали, многие впервые рассказали об этом мне… спустя 10−15−20−30 (!) лет. Я надеюсь, на такие сложные темы мы все будем говорить и дальше. Надеюсь, многим станет легче, и вы сможете открыто об этом с кем-то поговорить. Надеюсь, многие родители будут чутче и внимательнее к своим детям. И спасибо вам еще раз! Это было очень нужно, нужно было увидеть друг друга. Потому что порой в этом мраке было очень одиноко», — написала Маргарита.
Интервью Мамун вызвало серьезный резонанс. В частности, ее раскритиковала Винер, в числе прочего окрестив интервью, которое дала Маргарита, «американским заказом». Олимпийскую чемпионку даже обозвали «моральной проституткой». При этом Мамун получила и много поддержки. Например, от известной волейболистки, двукратной чемпионки мира Екатерины Гамовой, которая после интервью Маргариты призналась: «Отзывается в каждом слове».