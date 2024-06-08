Ирина Винер: Буду смотреть Олимпийские игры и поддерживать наших спортсменов, которые туда поедут

— Будете ли поддерживать россиян, которые поедут в Париж?

— Конечно, я буду смотреть Олимпийские игры и поддерживать наших спортсменов, которые туда поедут. Все равно буду смотреть, но иногда, когда будет возможность и время.

— Как думаете, кто будет бороться за золото в художественной гимнастике на Олимпиаде без наших?

— Все, кто имеет русскую фамилию: Варфоломеева из Германии, Атаманова из Израиля, Веденеева из Словении.

— Не обидно? Все‑таки наша школа, а получают медали за другие страны. Как в Токио как раз было с Израилем.

— Зато наша школа все равно представлена. Я желаю успеха нашим, родившимся в России детям. А у нас есть 86 регионов. Только один ХМАО, наверное, как десять Франций по площади. Мы проводим клубные соревнования, всем даем возможность выступать. Как говорится, нет худа без добра, ищите хорошее в плохом.