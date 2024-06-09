Белорусские гимнастки завоевали шесть медалей на турнире Evgeniya Cup в Омске

Награды Evgeniya Cup 2024 оспаривали более 130 гимнасток из восьми стран. Представительницы нашей команды завоевали на турнире шесть медалей — по три серебряные и бронзовые. В финалах отдельных видов двукратным призером стала Дарья Веренич, в активе которой серебро в упражнениях с булавами и лентой. Также дважды на подиум поднималась Анастасия Салос, выигравшая по бронзе в композициях с мячом и булавами.



По итогам программы с обручем на третью ступень пьедестала поднялась Алина Речкина. Кроме того, в групповых упражнениях второй результат показали Карина Ермоленко, Дана Чаевская, Лолита Мацкевич, Полина Александрова и Арина Цицилина. Помимо граций из Беларуси и России, участие в соревнованиях также принимали спортсменки из Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Сербии и Словении.