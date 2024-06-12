США ввели санкции против олимпийского чемпиона Нагорного

27-летний спортсмен попал в лист из более чем 30 физических и 200 юридических лиц из России, Китая и других стран. Санкции ввели из-за помощи перечисленных лиц СВО.

Нагорный завоевал золото Олимпийских игр в Токио в командных упражнениях, он также является серебряным призером Игр в этой дисциплине на Играх-2016. Кроме того, в активе россиянина две бронзы ОИ-2020 в индивидуальных соревнованиях. С декабря 2020 года Нагорный возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия».