18:37 (мск), источник: Lenta.Ru

США ввели санкции против олимпийского чемпиона Нагорного

США внесли в санкционный список российского олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиту Нагорного. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Источник: РИА "Новости"

27-летний спортсмен попал в лист из более чем 30 физических и 200 юридических лиц из России, Китая и других стран. Санкции ввели из-за помощи перечисленных лиц СВО.

Ранее против Нагорного ввела санкции еще одна страна — Канада. Решение вступило в силу 20 сентября 2023-го.

Нагорный завоевал золото Олимпийских игр в Токио в командных упражнениях, он также является серебряным призером Игр в этой дисциплине на Играх-2016. Кроме того, в активе россиянина две бронзы ОИ-2020 в индивидуальных соревнованиях. С декабря 2020 года Нагорный возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия».

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