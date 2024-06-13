Нагорный снялся с многоборья на Играх БРИКС из-за травмы
КАЗАНЬ, 13 июн — РИА Новости. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный снялся с индивидуального многоборья на Играх БРИКС из-за травмы руки.
КАЗАНЬ, 13 июн — РИА Новости. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный снялся с индивидуального многоборья на Играх БРИКС из-за травмы руки.
Спортсмен получил повреждение, выполняя упражнения на брусьях.
«Я снялся с многоборья! Спасибо всем, кто верил, и извините все, кого подвел! Сегодня я проиграл», — написал Нагорный в Telegram-канале.
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.