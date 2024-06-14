18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Поляшов выиграл упражнения на коне на Играх БРИКС

За свое выступление чемпион мира в командном многоборье получил 14,566 балла.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Российский гимнаст Владислав Поляшов стал победителем упражнений на коне на Играх БРИКС в Казани.

За свое выступление чемпион мира в командном многоборье получил 14,566 балла. Серебро завоевал представляющий Казахстан Дияс Тойшыбек (14,366), бронзовым призером стал Энхтувшин Дамдиндорж (13,866) из Монголии.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.

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