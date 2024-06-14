Поляшов выиграл упражнения на коне на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Российский гимнаст Владислав Поляшов стал победителем упражнений на коне на Играх БРИКС в Казани.

За свое выступление чемпион мира в командном многоборье получил 14,566 балла. Серебро завоевал представляющий Казахстан Дияс Тойшыбек (14,366), бронзовым призером стал Энхтувшин Дамдиндорж (13,866) из Монголии.