Олимпийская чемпионка Мельникова выиграла турнир на брусьях на Играх БРИКС
Российская гимнастка Мельникова выиграла соревнования на брусьях на Играх БРИКС.
Российская гимнастка Мельникова выиграла соревнования на брусьях на Играх БРИКС.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в соревнованиях на брусьях на Играх БРИКС в Казани.
За свое выступление Мельникова получила 14,766 балла. Серебряную медаль завоевала еще одна россиянка Лейла Васильева (14,666 балла), тройку призеров замкнула Елена Титовец (14,233) из Белоруссии.
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.