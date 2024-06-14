18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийская чемпионка Мельникова выиграла турнир на брусьях на Играх БРИКС

Российская гимнастка Мельникова выиграла соревнования на брусьях на Играх БРИКС.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в соревнованиях на брусьях на Играх БРИКС в Казани.

За свое выступление Мельникова получила 14,766 балла. Серебряную медаль завоевала еще одна россиянка Лейла Васильева (14,666 балла), тройку призеров замкнула Елена Титовец (14,233) из Белоруссии.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.

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