18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Далалоян взял серебро на Играх БРИКС, победил гимнаст из Турции

Гимнаст Далалоян занял второе место в соревнованиях на кольцах на Играх БРИКС.

Источник: Reuters

КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян стал серебряным призером соревнований на кольцах на Играх БРИКС в Казани.

За свое выступление Далалоян получил 13,733 балла. Золото завоевал турецкий гимнаст Юнус Эмре Гюндогду (13,766). Бронзовым призером стал россиянин Даниел Маринов (13,066).

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.

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