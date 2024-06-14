Далалоян взял серебро на Играх БРИКС, победил гимнаст из Турции

КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян стал серебряным призером соревнований на кольцах на Играх БРИКС в Казани.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.