Белорусский гимнаст Шарамков заявил, что не ощущал негатива к себе на зарубежных стартах

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Белорус Егор Шарамков не ощущал негативного отношения к себе со стороны соперников или зрителей после того, как получил возможность выступать на международных соревнованиях по спортивной гимнастике в нейтральном статусе. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

25-летний Шарамков получил нейтральный статус в январе 2024 года, он принимал участие в квалификационных этапах Кубка мира по спортивной гимнастике в Египте, Германии, Азербайджане и Катаре. Российские гимнасты отказались претендовать на нейтральный статус из-за несогласия с критериями для его присвоения и отсутствием возможности выступать под флагом и гимном своей страны.

«Когда я начал снова выступать на международных соревнованиях, то никаких косых взглядов в мою сторону не было, никаких провокационных баннеров на трибунах я тоже не видел, — сказал Шарамков. — Удивлен ли я тому, что российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе? Это был их выбор, но если появилась такая возможность, то почему бы не использовать ее».

«В этом году я участвовал в четырех квалификационных этапах Кубка мира, но не сумел в итоге отобраться на Олимпиаду в Париж. Помешал ли мне в достижении цели длительный перерыв в международных стартах? Не факт, я бы не стал так категорично утверждать», — добавил гимнаст.