Никита Нагорный стал чемпионом Игр БРИКС в опорном прыжке

Серебряным призёром стал ещё один российский спортсмен Даниел Маринов с суммой двух прыжков 14,650 балла. Тройку сильнейших замкнул белорус Егор Шарамков, набравший 14,216 балла. Вчера, 14 июня, гимнаст из Беларуси первенствовал в вольных упражнениях, а Нагорный занял в этом виде второе место.