16:36 (мск), источник: ТАСС

Гимнастка Агафонова завоевала золотую медаль в упражнении на бревне на Играх БРИКС

Второе место заняла Сасивимон Мингфан из Таиланда, третье — белоруска Кира Макаревич.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Россиянка Мария Агафонова завоевала золотую медаль в упражнении на бревне в рамках соревнований по спортивной гимнастике на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Спортсменка набрала 13,833 балла. Второй стала Сасивимон Мингфан из Таиланда, которая получила 12,900 балла. Бронзовую медаль завоевала белоруска Кира Макаревич (12,233).

Агафоновой 18 лет, она является серебряным призером чемпионата России в вольных упражнениях (2022).

Игры БРИКС завершатся 23 июня.

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