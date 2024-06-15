Гимнастка Агафонова завоевала золотую медаль в упражнении на бревне на Играх БРИКС
Второе место заняла Сасивимон Мингфан из Таиланда, третье — белоруска Кира Макаревич.
Второе место заняла Сасивимон Мингфан из Таиланда, третье — белоруска Кира Макаревич.
КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Россиянка Мария Агафонова завоевала золотую медаль в упражнении на бревне в рамках соревнований по спортивной гимнастике на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.
Спортсменка набрала 13,833 балла. Второй стала Сасивимон Мингфан из Таиланда, которая получила 12,900 балла. Бронзовую медаль завоевала белоруска Кира Макаревич (12,233).
Агафоновой 18 лет, она является серебряным призером чемпионата России в вольных упражнениях (2022).
Игры БРИКС завершатся 23 июня.