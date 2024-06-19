11:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мельникова: Скорее всего, не буду смотреть Олимпиаду

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что не будет смотреть Олимпийские игры 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

— Скорее всего, не буду смотреть Олимпиаду, — цитируют «Известия» Мельникову. — Я только в соцсетях слежу за своими девчонками, с которыми знакома. За итальянками, британками, американками. Это те, кого сейчас с ходу вспомнила. Но чтобы специально сесть и посмотреть соревнования, например чемпионат мира по гимнастике, такого нет.

— Отпустили для себя уже историю, что Олимпиада в Париже для вас закрыта?

— Да. Конечно, отпустила. Я выбрала для себя другую миссию.

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