Мельникова: Скорее всего, не буду смотреть Олимпиаду

— Скорее всего, не буду смотреть Олимпиаду, — цитируют «Известия» Мельникову. — Я только в соцсетях слежу за своими девчонками, с которыми знакома. За итальянками, британками, американками. Это те, кого сейчас с ходу вспомнила. Но чтобы специально сесть и посмотреть соревнования, например чемпионат мира по гимнастике, такого нет.