Звезда русской гимнастики могла блистать на Олимпиаде в Париже. А она выступает с травмами и плачет

В Казани завершился турнир по художественной гимнастике в рамках Игр БРИКС. Это были напряженные соревнования, так как к ним готовились с начала сезона. Все программы отрабатывались с расчетом на эти выступления, а отбор проходил по результатам всех стартов за последние полгода. Многоборье выиграла Лала Крамаренко.

Сейчас именно она является безусловным лидером российской сборной. Ее заметили еще в юниорах, когда спортсменка стала трехкратной чемпионкой мира. Казалось, после такого успеха ей будет несложно заявить о себе на взрослом уровне. Реальность же оказалась намного сложнее.

Первый крупный старт — это чемпионат Европы 2021. Тогда все готовились к Олимпиаде в Токио, и о Крамаренко будто забыли. Тогда все внимание было приковано к сестрам Авериным. Было очевидно, что именно они поедут на Игры, хотя состояние Дины было тяжелым — травма спины все чаще мешала полноценным тренировкам. В итоге единственная медаль Лалы с этих соревнований — золото в команде.

На предолимпийском сборе коронавирусом заболела Арина. До последнего было непонятно, кто именно отправится в Японию. Крамаренко была тогда запасной. К сожалению, до конца года ей не удалось вернуться на главные старты. Даже чемпионат мира 2021 прошел без участия Лалы, так как Ирине Винер было важно заявить в многоборье Дину и Арину, чтобы взять реванш за их неудачу на Олимпиаде в глазах гимнастического мира.

Олимпиада прошла, начался новый цикл, и здесь точно наступило время Крамаренко, но в самом начале сезона 2022 российских спортсменов отстранили от международных стартов. В итоге талантливая гимнастка оказалась буквально закрыта от больших турниров и легко выигрывала внутри страны.

Тогда же появился и российский регламент — правила с открытой оценкой и неограниченным количеством элементов. Лала стала неофициальным лицом этих нововведений. Спортсменка быстрее всех к ним адаптировалась и проходила упражнения с повышенной сложностью чисто. Даже показывала особо опасные элементы, как прыжок в кольцо с приземлением на колени. И это было не единственным ее отличием.

Крамаренко не забывала о музыке и хореографии, что не превращало ее в обычного технаря. Можно сказать, что своими образами и подачей она разрушила определенные стереотипы о художественной гимнастике. Обычный зритель представляет себе классику или лирику с плавными движениями. Лала же была энергичная, яркая, местами даже силовая, но и с крутой интерпретацией. Казалось, это большой шаг в свежую действительность: «неформатная» гимнастка выбилась в лидеры, но…

Ирина Винер в самом начале отстранения пыталась создать все условия для сохранения мотивации: турниры почти каждые две недели, новые правила, усложнения. Только вот о последствиях никто не думал, потому что было совсем не понятно, сколько еще придется сидеть внутри страны.

Сейчас же картина не что неутешительная, на нее плеснули черную краску из бочки. Из-за этих правил и постоянного изменения регламента гимнастки начали получать серьезные травмы и выходить с ними на соревнования. Понятно, когда человек выходит с болью на чемпионат мира или Олимпиаду, но такие жертвы ради внутренних кубков объяснить сложно.

Лала Крамаренко уже не юниорка, у нее много травм, которые не всегда удается до конца вылечить. В прошлом сезоне она выступала с болью в пояснице на Гран-при и не собиралась сниматься даже после многоборья. В декабре у нее была серьезная травма колена, которая напомнила о себе в начале месяца перед турниром в Омске. По словам Яны Батыршиной, ей необходима операция, но гимнастка все равно поехала на Игры БРИКС и выступала со слезами на глазах.

Сейчас из-за переноса и возможной отмены Игр Дружбы у Лалы будет возможность восстановиться и немного отдохнуть. Только то, что произошло в Казани — прямое следствие всех ранее принятых решений. Гимнастки продолжали тренировки в усиленном режиме, перенапрягались из-за сложных элементов и в итоге почти весь топ сборной в травмах. А лидер плачет в зоне ожидания оценок и говорит, что больше не может выступать после двух видов.

Сама Крамаренко признается, что ее слезы связаны с усталостью. Она человек эмоциональный, после удачных выступлений тоже может расплакаться, но таких срывов зрители еще не видели. Печально наблюдать, как сильнейшая гимнастка страны, которая через месяц могла бы блистать на Олимпиаде в Париже, переживает такую беспросветную драму.