Пять белорусских батутистов вышли в полуфиналы на этапе Кубка мира в Швейцарии

В первый день турнира состоялись квалификационные соревнования. У мужчин 24 путевки в полуфинал разыгрывали 47 спортсменов, в том числе наши Станислав Яскевич, Олег Рябцев и Себастьян Станкевич. Белорусы уверенно прошли отбор, заняв места с третьего по пятое, показать результаты выше удалось только китайцу Фу Вэйцзяню и россиянину Кириллу Козлову.



В женской квалификации также выступили три представительницы Беларуси, но пробиться дальше удалось не всем. Злата Миниахметова показала 10-й результат, Екатерина Ершова финишировала 14-й, Мария Сергеева оказалась 34-й среди 36 девушек. Участницами следующего раунда стали 16 лучших спортсменок.



Полуфиналы у мужчин и женщин пройдут в утренней программе субботы, финалы запланированы на вечер того же дня. В текущем сезоне уже состоялись этапы Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку, Алкмаре и Коттбусе, по итогам турниров в Азербайджане и Германии бронзовые медали завоевывал наш олимпийский чемпион Иван Литвинович.