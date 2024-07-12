У России неожиданно появились шансы на золото Олимпиады. Кто же может его выиграть?

Олимпиада-2024: российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева выиграла Кубок мира, биография, шансы на медаль в Париже | Источник: Чемпионат.com

Российская прыгунья на батуте стала победительницей Кубка мира в общем зачёте. 18-летняя Анжела Бладцева в одночасье из девушки, об успехах которой знал только очень узкий круг специалистов, превратилась едва ли не в главную медальную надежду на Олимпиаде-2024. Такого шанса на успех у российского батута не было со времён Ирины Караваевой.

Бладцева громко заявила о себе в 2017-м, когда дебютировала на первенстве мира в младшей возрастной категории и с ходу стала чемпионкой. Тогда же её отмечал и президент федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, а ведь спортсменка выступала в возрастной категории 11−12 лет!

Многие спортсмены, ярко начинавшие в сложнокоординационных видах, затем тихо-мирно заканчивали карьеру. Но не Бладцева. Категории менялись, а Анжела, прибавлявшая в мастерстве с каждым стартом под руководством своего неизменного тренера Елены Федоренчик, продолжала побеждать.

В 2019-м она блистательно выступила на Спартакиаде учащихся, разгромив всех соперниц, в том числе и свою подругу по сборной Санкт-Петербурга Дарью Назукову, вместе с которой затем взяла золото в синхронных прыжках. Бладцева шла безоговорочным лидером по своему возрасту, выигрывая турнир за турниром, и при переходе на взрослый уровень не потерялась.

Уже в прошлом сезоне юная спортсменка на взрослых стартах стала обладательницей Кубка России, завоевала бронзу национального чемпионата, выиграла несколько международных турниров, куда россиян допускали без ограничений. Например, Боливирианские игры в Венесуэле.

В сезоне текущем Бладцева получила нейтральный статус и дебютировала на Кубке мира. Правда, после её допуска представители Украины, которым президент МОК поручил следить за активностью россиян в соцсетях и вообще, нарыли, что Анжела, якобы, выступала на российском турнире на фоне символа Z и надписи «Своих не бросаем». Естественно, эта информация была отправлена в МОК и международную федерацию, но там не отреагировали.

На Кубке мира Бладцева выступила блестяще, сходу выполнив квалификационный норматив на Олимпиаду в Париж — она заняла второе место на этапе в Баку, опередив подругу по команде Яну Лебедеву. В Швейцарии Анжела выиграла, в Португалии вновь стала второй, и лишь на одном из этапов не попала в тройку призёров. Победа в общем зачёте — значимое достижение, особенно в дебютный год.

К настоящему моменту Бладцева прошла все фильтрационные комиссии МОК и получила приглашение на Олимпиаду, которое приняла. Она прилетит в Париж 29 июля — все расходы в случае с нейтральными спортсменами, как и положено, взяли на себя организаторы. 2 августа российская спортсменка будет бороться за золото Олимпийских игр. И у неё есть все шансы повторить достижение Ирины Караваевой, которая побеждала в 2000-м в Сиднее, когда батут впервые был включен в олимпийскую программу.