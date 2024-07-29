Дина Аверина рассказала, что боялась за жизнь сестры Арины после Олимпиады в Токио
По итогам личного многоборья Арина Аверина заняла четвертое место.
По итогам личного многоборья Арина Аверина заняла четвертое место.
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина переживала за жизнь сестры Арины Авериной после завершения соревнований на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсменка рассказала You-Tube-каналу RGcenter No1.
По итогам личного многоборья Арина Аверина заняла четвертое место.
Дина Аверина рассказала, что когда приехала в Олимпийскую деревню, то побежала в комнату, так как боялась, что сестра сделает с собой что-то плохое. «У меня были такие мысли. Она просто сидела неподвижно на полу и плакала, ни с кем не разговаривала. Мы ночь не спали», — отметила спортсменка.
Также об этой истории рассказала Арина Аверина. «Я осталась одна. Потом Дина с Ириной Борисовной (Зеновкой — тренер-постановщик сборной России — прим. ТАСС) просто вломились в комнату. Они думали, что я с собой что-то сделала, а я просто сидела и сбрасывала звонки на телефоне», — рассказала она.
Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио, уступив израильтянке Линой Ашрам. Сборная России осталась без золотой награды в личном многоборье впервые с 1996 года. В феврале 2024 года гимнастки завершили профессиональную карьеру.