Дина Аверина рассказала, что боялась за жизнь сестры Арины после Олимпиады в Токио

Источник: Соцсети

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина переживала за жизнь сестры Арины Авериной после завершения соревнований на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсменка рассказала You-Tube-каналу RGcenter No1.

По итогам личного многоборья Арина Аверина заняла четвертое место.

Дина Аверина рассказала, что когда приехала в Олимпийскую деревню, то побежала в комнату, так как боялась, что сестра сделает с собой что-то плохое. «У меня были такие мысли. Она просто сидела неподвижно на полу и плакала, ни с кем не разговаривала. Мы ночь не спали», — отметила спортсменка.

Также об этой истории рассказала Арина Аверина. «Я осталась одна. Потом Дина с Ириной Борисовной (Зеновкой — тренер-постановщик сборной России — прим. ТАСС) просто вломились в комнату. Они думали, что я с собой что-то сделала, а я просто сидела и сбрасывала звонки на телефоне», — рассказала она.