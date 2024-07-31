14:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Винер выбрала преемницу

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ирина Винер заявила, что видит своей преемницей на посту президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову.

Винер выбрала преемницу | Источник: Спорт РИА Новости

Капранова, как и другие воспитанницы Винер, приехала в Гагру для того, чтобы поздравить ее с днем рождения. Глава ВФХГ отметила свой день рождения в местном ресторане «Гагрипш».

«Я думаю, что в дальнейшем она примет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», — цитирует Винер Sputnik Абхазия.

Винер отдыхает в Пицунде вместе с семьей. По ее собственному признанию, она приехала, чтобы «спрятаться от всех», и сначала не планировала устраивать пышный праздник.

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