Винер выбрала преемницу | Источник: Спорт РИА Новости

Капранова, как и другие воспитанницы Винер, приехала в Гагру для того, чтобы поздравить ее с днем рождения. Глава ВФХГ отметила свой день рождения в местном ресторане «Гагрипш».

«Я думаю, что в дальнейшем она примет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», — цитирует Винер Sputnik Абхазия.