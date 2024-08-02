Маринов стал победителем многоборья на Кубке России
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Даниел Маринов одержал победу в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Новосибирске.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Даниел Маринов одержал победу в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Новосибирске.
По сумме всех упражнений с учетом квалификации Маринов набрал 169,400 балла. Второе место занял Кирилл Прокопьев (161,800), третье — Иван Завричко (159,800).
Кубок России завершится 4 августа.