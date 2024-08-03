Маринов победил в вольных упражнениях на Кубке России | Источник:

Его результат составил 14,266 балла. Вторым стал Кирилл Прокопьев (14,233), третьим — Сергей Найдин (14,200).

В упражнении на коне победил Ранель Сафиуллин (14,400), второе место занял Найдин (14,333), третье — Денис Товпинец (13,966). На кольцах лучший результат показал Илья Заика (14,600), вторую строчку занял Григорий Климентьев (14,466), третью — Виктор Калюжин (13,833).

У женщин в опорном прыжке победила Анна Калмыкова (13,617), далее расположились Элеонора Афанасьева (13,400) и Елизавета Ус (13,083). На разновысоких брусьях чемпионкой стала Людмила Рощина (14,666), серебро завоевала Ульяна Перебиносова (14,566), бронзу — Ксения Зеляева (14,500).