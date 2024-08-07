Чемпионка Европы гимнастка Перебиносова приняла решение завершить карьеру

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Победительница чемпионата Европы 2018 года по спортивной гимнастике в командном первенстве Ульяна Перебиносова приняла решение завершить карьеру спортсменки. Об этом ТАСС сообщила личный тренер гимнастки Марина Ульянкина.

«Ульяна решила завершить карьеру гимнастки, — сказала Ульянкина. — Она не видит стимула пахать дальше на тренировках в условиях отсутствия какой-либо ясности, когда нашим гимнасткам разрешат снова выступать на крупных международных стартах. Ульяна — взрослая спортсменка, 23 года, ей хочется начать жить другой жизнью. Следующая Олимпиада состоится в далеком 2028 году, и даже если нас туда допустят, то у нее не хватит здоровья еще четыре года работать на износ».

Тренер отметила, что Перебиносова в других условиях могла бы показывать более сложную гимнастику. «На той же Олимпиаде в Париже она теоретически могла бы побороться на брусьях со своими 6,4 (коэффициент сложности программы — прим. ТАСС), да и на бревне тоже могли бы быть шансы», — сказала Ульянкина, отметившая, что ранее ее спортсменка имела проблемы с позвоночником.