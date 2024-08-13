Дина и Арина Аверины празднуют день рождения: фото прекрасных гимнасток

Дина — 18-кратная чемпионка мира, в том числе четырёхкратная абсолютная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европейских игр, 10-кратная чемпионка Европы, трёхкратная абсолютная чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио.