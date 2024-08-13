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Дина и Арина Аверины празднуют день рождения: фото прекрасных гимнасток

13 августа гимнастки Дина и Арина Аверины отмечают свой 26-й день рождения!

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Дина — 18-кратная чемпионка мира, в том числе четырёхкратная абсолютная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европейских игр, 10-кратная чемпионка Европы, трёхкратная абсолютная чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио.

Арина — 5-кратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы, двухкратная чемпионка 2-х Игр стран, трёхкратная абсолютная чемпионка России.

Поздравляем наших прекрасных гимнасток с их праздником! Желаем счастья и успехов во всём!