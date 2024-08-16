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Историческому призеру Олимпиады подарили машину в Казахстане

Сегодня, 16 августа, казахстанскому гимнасту Нариману Курбанову, призеру Олимпийских игр-2024 в Париже, вручили ключи от нового автомобиля Škoda Kodiaq, передают Vesti.kz.

Источник: Сали Сабиров

«Нариман завоевал казахскую награду на коне. В честь этого мы решили подарить ему “железного коня”, который, надеемся, станет надежным помощником в жизни и отличным подспорьем на пути к золотой награде на следующей Олимпиаде! Пусть его достижения вдохновляют молодых казахстанцев на новые свершения!», — говорится в заявлении автомобильной компании Allur.

Курбанов является первым в истории Казахстана призером Олимпийских игр по гимнастике. В финале упражнений на коне он заработал 15,433 балла и занял второе место.