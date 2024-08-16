Историческому призеру Олимпиады подарили машину в Казахстане

«Нариман завоевал казахскую награду на коне. В честь этого мы решили подарить ему “железного коня”, который, надеемся, станет надежным помощником в жизни и отличным подспорьем на пути к золотой награде на следующей Олимпиаде! Пусть его достижения вдохновляют молодых казахстанцев на новые свершения!», — говорится в заявлении автомобильной компании Allur.