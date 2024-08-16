США пошли против суда! Скандал с лишением американки медали зашёл слишком далеко

"Я была уверена в апелляции. USAG предоставила убедительные доказательства того, что мой результат соответствовал всем правилам. Эта апелляция была отклонена. У меня нет слов. Это решение кажется несправедливым и является серьёзным ударом не только для меня, но и для всех, кто его принял. В довершение всего незапланированные нападки на расовой почве в социальных сетях являются неправильными и крайне болезненными. Я вложила всё своё сердце и душу в этот вид спорта и очень горжусь тем, что представляю свою культуру и свою страну.