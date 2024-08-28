История с олимпийской бронзой в гимнастике превращается в цирк. Медаль теперь могут забрать уже в третий раз

Но самое удивительное, швейцарский суд будет разбирать не только дело Джордан Чайлз. Оказывается, с иском к швейцарцам пришли и румыны. Чем они могут быть недовольны, если медаль возвращают Барбосу, как того хотели НОК Румынии и ее президент? Оказывается, параллельно в CAS разбирали сбавку 0,1 балла за заступ при выступлении Сабрины Манеки-Войни. Именно одной десятой Сабрине и не хватило, чтобы обойти свою соотечественницу Ану Барбосу. Она уступила при равных 13,700 балла по второй оценке — у Барбосу за исполнение было 8,0, а у Манеки-Войни — 7,9. Так как оценку за сложность элемента у Чайлз не поменяли, в итоговом протоколе Манеки-Войня четвертая. Однако в случае удовлетворения иска Федерации гимнастики Румынии к CAS именно Сабрина будет бронзовым медалистом Парижа. Кажется, подобного фарса мировой спорт еще не знал.