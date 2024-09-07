Спортивную и художественную гимнастику объединяют. К чему это приведет?

«Мне кажется, мы всегда были одной семьей, — отметила в разговоре с “СЭ” призер Олимпиады по художественной гимнастике Яна Батыршина. — Если были показательные номера, то мы все время вместе выступали. Естественно, мы всегда были заодно. В мире все давно подчинено единой федерации. Наверное, Россия решила пойти в этом направлении и видит плюсы для себя. Стоит ждать только хорошего! Понятно, что, кого бы ни выбрали руководителем, неважно, от федерации художественной или спортивной гимнастики, это все равно будет хорошо. Уверена, не будет такого, что одному виду спорта уделяется больше внимания, чем другим. Не сомневаюсь, все будет равноценно. Иначе все были бы против объединения».