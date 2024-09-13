Американцы демонстративно подарили гимнастке Чайлз бронзовые часы. В США не согласны с пересмотром результатов Олимпиады

На своеобразный подарок от рэпера, который намекает на несправедливое решение Международной федерации гимнастики (FIG) и Спортивного арбитражного суда (CAS), Чайлз отреагировала сдержанно. «Ух ты, я не знаю, что сказать. Большое спасибо», — ответила девушка своему поклоннику из мира музыки. Эпизод с награждением Джордан бронзовыми часами идет на фоне продолжающихся прений в Федеральном суде Швейцарии касательно итогов тех самых злополучных вольных Парижа. Напомним, что изначально на третьем месте была румынка Барбосу. Затем, после того как протест команды США был удовлетворен, на пьедестал поднялась уже Чайлз. Но впоследствии стало известно, что американцы не уложились в отведенную на подачу протеста минуту и результаты вернулись к исходным. Тогда защищать права своей гимнастки американская федерация принялась в CAS, впрочем, безуспешно. Не привел ни к чему и румынский иск в пользу другой их спортсменки — Сабрины Манеки-Войн, которая пострадала из-за ошибки в сбавке баллов.